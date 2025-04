Sanidad defiende que hacer cirugías en primaria en Galicia no implicará más carga asistencial

La directora xeral de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López Linares, ha defendido este martes que el plan para implantar la cirugía menor en centros de atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), aprobado el lunes por el Consello de la Xunta, no conllevará un aumento de la "carga asistencial", sino que se hará a través de una "reorganización de actividad".

EP Todos los centros de salud de Galicia harán cirugías menores en 2029

"No se pretende añadir tareas", sino "reforzar" la cartera de servicios de los centros de salud, a los que "se les permite voluntariamente hacer más". Así lo ha explicado la directora general en una comparecencia en la comisión 3ª, de economía, hacienda y presupuestos del Parlamento gallego, para responder a preguntas de la diputada del PSdeG Elena Espinosa.

La socialista había registrado cinco preguntas sobre la dotación económica de dicho plan por áreas sanitarias, pero López Linares simplemente ha ofrecido el dato global --ya avanzado el lunes-- de que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros para la adquisición de material y formar al personal.

"No ha querido o no ha sido capaz de responder a la pregunta que le hice", le ha reprochado Espinosa, quien también ha pedido que concrete si se ampliará la dotación de recursos humanos o si "lo que va a suceder es sobrecargar de nuevo al personal de atención primaria". "Los ocho días que tenemos de media para una consulta, se multiplicarán no sé por cuánto", ha lamentado.

Asimismo, la diputada del PSdeG ha censurado que su pregunta fuese aplazada de la comisión 5ª, de sanidad, que se iba a celebrar días atrás y apareciese en el orden del día de la comisión 3ª de este martes.

Espinosa lo ha tachado de "falta de respeto", aunque prefiere quedarse con "la parte positiva" de que "a lo mejor fue gracias" al Partido Socialista que este plan de cirugía menor cuenta "con una dotación económica determinada", ya que así lo solicitó previamente con una enmienda a una iniciativa "a la que el PP votó 'no'".

"Práctica clínica habitual"

En su primera intervención, la directora general ha replicado que la Consellería de Sanidade lleva "más de un año trabajando" en esta hoja de ruta, "no dos días".

Además, López Linares ha asegurado que las intervenciones menores "ya formaban parte de la práctica clínica habitual" de algunos centros de salud y se realizaban "con total seguridad y rigor".

El nuevo plan, que buscará extender estas cirugías a todos los servicios de atención primaria de Galicia para 2029 de forma "homogénea", empezará su implantación antes del verano en el nuevo centro de A Milagrosa de Lugo y en el Virxe da Peregrina de Pontevedra. A partir de ahí, su progresiva extensión iría parejo a un sistema de evaluación "basado en indicadores objetivos".

La formación para el personal que contempla esta hoja de ruta consta de talleres "intensivos presenciales" de ocho horas de duración. Habrá 77 ediciones, de las cuales 14 se realizan a lo largo de 2025 con la participación de 462 profesionales de medicina y enfermería.