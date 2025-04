A Coruña conmemora el Día del Párkinson: "Detrás de cada persona hay un estigma que eliminar"

El Párkinson es una enfermedad que afecta a unas 160.000 personas en España, cerca de 10.000 de ellas en Galicia. Este viernes, 11 de abril, se conmemora el Día del Párkinson y por ello la Asociación Párkinson Galicia-Coruña ha comenzado una serie de actos para reivindicar la jornada con la lectura de un manifiesto en la plaza de María Pita esta mañana.

Ricardo González, miembro de la Asociación, fue la persona encargada de leer las reivindicaciones, que se centran en la lucha contra los estigmas bajo el lema "No des nada por sentado".

"Detrás de cada persona con Párkinson hay un estigma que eliminar. Me llamo Ricardo González, tengo 65 años y desde hace siete y medio que estoy diagnosticado de la enfermedad", comenzó.

González recordó que en esta jornada "alzamos la voz para visibilizar una realidad que afecta a las personas con Párkinson: el estigma al que nos enfrentamos a diario".

Ricardo González durante la lectura del manifiesto por el Día del Párkinson. CGM

Esta enfermedad crónica y neurodegenerativa va más allá de la imagen social que la asocia a la vejez o a síntomas como demencia y temblores. "Esta percepción distorsionada ignora la diversidad de síntomas y las realidades de quienes, como yo, convivimos con esta enfermedad en distintas etapas de nuestra vida. La falta de conocimiento sobre el Párkinson y el estigma asociado tienen consecuencias graves. Muchas personas con Párkinson evitan compartir su diagnóstico por miedo a la incomprensión", señaló.

González quiso recalcar que "el sistema que rodea al Parkinson debe eliminarse. Este cambio comienza con el conocimiento y la comprensión de la enfermedad. La sociedad no puede seguir ignorando esta realidad", antes de poner en valor el papel de agrupaciones como la Asociación Párkinson Galicia-Coruña.

Además de la visibilidad, entre sus reivindicaciones también están una mejora de la coordinación entre asociaciones, administraciones y servicios públicos enfocado en la detección temprana y el acceso a recursos adecuados.

"No podemos seguir esperando. Juntos y juntas podemos crear un futuro en el que la inclusión, el respeto y la empatía guíen a la sociedad", concluyó.

El acto contó con la intervención de la alcaldesa, Inés Rey, quien subrayó esta lucha contra los estigmas, haciéndose eco del lema "No des nada por sentado". "Non podemos permitir que se instaure no imaxinario colectivo que o Parkinson é unha enfermidade que afecta só a persoas maiores ou que ten como único síntoma o temblor", recalcó.

La alcaldesa también destacó la reclamación de una mayor coordinación sociosanitaria y la importancia de que todas las administraciones públicas se impliquen para dar respuesta a sus reivindicaciones. "O noso compromiso é acompañarvos sempre", añadió.

Mesas informativas y otros actos

Tras el acto celebrado esta mañana, a lo largo del día la Asociación Párkinson Galicia-Coruña tiene dispuestas por varias calles de la ciudad unas mesas informativas para dar a conocer las repercusiones de la enfermedad.

Además, el próximo 25 de abril, se celebrarán las VI Jornadas de Párkinson 'Nuevos tiempos en la EP' en la Fundación Barrié con entradas gratuitas. Como el aforo es limitado, es necesario hacer una reserva previa.

Ya en mayo, el día 10, tendrá lugar la IV Carrera y andaina solidaria por el paseo de la ría do Burgo en Culleredo.