A Coruña es la provincia gallega con más diagnósticos positivos de cáncer de colon en 2024

Galicia recibió a lo largo del 2024 un total de 2.839 diagnósticos de cáncer de colon, una cifra que hizo pública la Asociación Española contra el Cáncer en el Día mundial para la Prevención del Cáncer de Colon que se conmemora este 31 de marzo. De ellos, A Coruña tiene el mayor número de diagnósticos con un total de 1.160 por 920 de Pontevedra, 383 de Lugo y 375 de Ourense. En España, los diagnósticos son de 41.000 pacientes.

El cribado de cáncer está implantado para la totalidad de la población pero, según datos ofrecidos por esta asociación, tan solo un 54,59% de los pacientes acuden, por lo que más de 360.000 personas no han participado en ellos. Las personas de entre 50 y 69 años tienen derecho a participar en este programa, pero Galicia está hasta 10 puntos por debajo del porcentaje mínimo de participación para que sea eficaz, que está establecido en el 65%.

Esta prueba consiste en la realización de un test de sangre oculta en heces, una prueba que es indolora, no invasiva, se puede realizar desde casa y determina la presencia de sangre no visible en heces. Con ello, se busca detectar lesiones sangrantes que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad avanzase y las opciones de tratamiento fuesen menores.

Un protocolo para seguir avanzando

Con motivo de este día tan marcado, la Consellería de Sanidade suscribió con la AECC un protocolo de colaboración para el impulso y seguimiento de planes de prevención, detección temprana y apoyo a las personas afectadas.

Fruto de esta colaboración se potencian las políticas de prevención y estilos de vida saludables mediante campañas de concienciación sobre hábitos como la alimentación equilibrada, la actividad física regular, la eliminación del tabaco o la reducción del consumo de alcohol. Además, trabajarán conjuntamente en el desarrollo de programas de detección precoz de distintos tipos de cáncer y en la difusión de información a la ciudadanía.

Ambas instituciones reforzarán también el apoyo psicosocial a pacientes y familias, facilitando espacios de acompañamiento, asistencia y bienestar físico y emocional, al tiempo que promoverán la formación de profesionales sanitarios en prevención, detección y apoyo integral. Finalmente, se comprometen a fomentar la participación en proyectos de investigación e innovación en oncología, con el objetivo de avanzar en la mejora del diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer.