Un estudio del IDIS de Santiago descubre datos sobre la obesidad y el hígado graso no alcohólico

El Journal of Translational Medicine ha publicado un estudio del grupo Obesidómica del IDIS titulado 'Intra and inter-organ communication through extracellular vesicles in obesity: functional role of obesesomes and steatosomes'. El trabajo, que forma parte de la tesis de la investigadora del grupo Nerea Lago, ha permitido descubrir nuevos mecanismos de comunicación entre órganos a través de vesículas extracelulares en el contexto de la obesidad y sus comorbilidades.

"Nuestro grupo de investigación lleva años desarrollando distintas líneas de investigación centradas en el estudio de las vesículas extracelulares, que son unas pequeñas esferas liberadas por todas las células de nuestro organismo y presentes en cualquier fluido biológico, que posibilitan la comunicación entre si de células y tejidos de una manera muy sofisticada, no solo en condiciones normales, sino en situaciones de enfermedad", ha explicado María Pardo, líder del grupo Obesidómica.

"Este estudio demuestra que el tejido adiposo humano de pacientes con obesidad secreta vesículas, que denominamos obesosomas, que tienen la capacidad de interactuar con células del sistema inmunológico típicamente presentes en la grasa acumulada durante el desarrollo de la obesidad, promoviendo su inflamación y la liberación de citocinas proinflamatorias. Este fenómeno podría estar exacerbando no solo el ciclo de inflamación local y sistémico asociado a la obesidad, sino también promoviendo la resistencia a la insulina (diabetes) tanto a nivel local como a distancia", añade la investigadora.

Hígado graso no alcohólico

El trabajo también ha permitido demostrar la interacción directa de los obesosomas liberados por el tejido graso de pacientes con obesidad, con el hígado, lo que provoca en los hepatocitos una reducción significativa de la sensibilidad a la insulina (promoviendo la diabetes) y una alteración de las vías del metabolismo de lípidos y glucosa asociadas al desarrollo del hígado graso, una patología común en el sobrepeso y la obesidad.

Este hallazgo es particularmente relevante en el caso de las vesículas liberadas por el tejido adiposo situado a nivel central (visceral) en pacientes con obesidad, ya que han logrado describir cómo estos obesosomas son considerablemente más nocivos que los secretados por la grasa subcutánea y que el efecto deletéreo de los obesosomas viscerales está relacionado con la diabetes y el grado de inflamación del paciente con obesidad.

Por otro lado, en el estudio se ha observado que los hepatocitos, en el desarrollo del hígado graso, liberan vesículas denominadas esteatosomas (de esteatosis hepática), que son funcionales y provocan resistencia a la insulina al interactuar con hepatocitos sanos, empeorando así la enfermedad del hígado graso una vez establecida.

Finalmente, el grupo del IDIS destaca el avance que ha supuesto poder caracterizar, por primera vez, el contenido molecular presente en el interior de estas vesículas, específicamente al analizar la carga proteica de los esteatosomas secretados por hepatocitos en condiciones de esteatosis.

Este análisis resalta la importancia de los esteatosomas como reservorios de biomarcadores de enfermedad hepática en sus etapas iniciales y como posibles indicadores de la progresión de la enfermedad, lo que los convierte en candidatos prometedores para su análisis no invasivo y personalizado mediante estudios de biopsia líquida.