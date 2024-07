Personas de 60 a 70 años en Galicia, las que "más riesgo han tenido" de contraer hepatitis C

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado, y su origen es mayoritariamente vírico. Hay varios tipos pero, de todos ellos, la hepatitis C ha sido "un auténtico problema de salud pública en el mundo occidental", indica Manuel Delgado, hepatólogo del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). Gracias a los cribados la incidencia ha disminuido notablemente en Galicia, sin embargo, la infección sigue suponiendo retos en su abordaje y en 2024 está previsto que Sanidade inicie el cribado para las personas de 60 a 70 años, las que "más riesgo han tenido de ser infectadas por el virus".

"Las hepatitis virales afectan a nivel mundial y van íntimamente ligadas a la situación sociosanitaria de cada país", detalla el experto. Existen distintos tipos de hepatitis según la cepa del virus que las provoca: A, B, C, D y E. Si embargo, la hepatitis C, es la que "ha sido un auténtico problema de salud pública en el mundo occidental".

Ello ha sido así por distintos motivos. Para empezar, por su forma de transmisión, que es fundamentalmente por vía sanguínea. En ese sentido, uno de los grandes problemas es que "hasta 1992 no se conocía el virus de la hepatitis C y no se podía evitar su transmisión", de modo que muchas personas se contagiaron sin saberlo al recibir sangre en un proceso quirúrgico, o en una trasfusión.

A partir de ese año todos los bancos de sangre "realizan pruebas muy exhaustivas", lo que ha permitido "reducir a prácticamente inexistente el riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C por productos sanguíneos".

El otro gran grupo de afectados por este virus fue el de "los usuarios de drogas por vía parenteral", es decir, el de personas que se suministraban droga con jeringuillas compartidas y se contagiaban el virus, un problema que afectó duramente a la comunidad gallega. "Galicia sufrió una oleada grandísima de adicción a la heroína en los años 80, ahí hay un núcleo importante de personas", recuerda Delgado.

Asimismo, otra de las amenazadas de este virus es que "el 90% de los casos cursan de forma asintomática", de modo que el virus va dañando el hígado con el paso del tiempo y sin que la persona se dé cuenta. "Además, hay un porcentaje de ellos, uno de cada cuatro, que no tienen ninguna alteración de las enzimas hepáticas, las famosas transaminasas", relata el experto, por lo que "nunca puedes pensar que tienen virus de la hepatitis C, salvo que hagas unas pruebas muy especiales".

Una prueba de hepatitis C Shutterstock

Actualmente no existe vacuna para el virus de la hepatitis C, pero desde el año 2015 se disponen de nuevos fármacos antivirales de acción directa que tienen una "respuesta prácticamente del 99% y minimizan los efectos secundarios adversos". Ello ha permitido abordar con éxito un gran número de infecciones.

Sin embargo, y esta es otra de las dificultades, aunque los fármacos son eficaces eliminando el virus de la hepatitis C, no eliminan el daño que el virus ha causado al hígado. "Cuando el daño hepático está establecido ya no desaparece, y eso puede generar complicaciones y derivar en una cirrosis hepática", señala el médico.

Es por todo ello que la detección precoz de la hepatitis C es tan difícil, pero a la vez tan fundamental, y la razón de por qué son tan importantes los programas de cribado. A este respecto, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) ha emitido un comunicado con motivo del día Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebra cada 28 de julio, para demandar al Ministerio de Sanidad "que se realice la prueba a toda la población nacida entre 1945 y 1975 que nunca se la haya realizado".

Pruebas para la población de 70 a 80 años

"El programa de detección y erradicación del virus de la hepatitis C ha obtenido muy buenos resultados entre la población entre los 50 y 60 años en Galicia, con una incidencia del 0,12%", detalla el hepatólogo. Ahora los profesionales están a la espera de que Sanidade inicie el programa entre las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 70 años, ya que "son las personas que más riesgo han tenido de ser infectadas por el virus de la hepatitis C, de una forma aleatoria".

"Estamos observando personas que no han tenido ningún factor de riesgo, pero que, o fueron trasfundidas antes del año 1992, o tuvieron una cirugía o una estancia en un hospital allá por los años 70 u 80, por lo que también pudieron adquirir una infección por el virus de la hepatitis C al utilizarse material contaminado no bien esterilizado", relata Delgado.

Es por ello que desde la AEHVE se demanda también al Ministerio que inicie el cribado en esas franjas de edad. "La clave reside en el diagnóstico tardío de la infección, que se produce en un tercio de los casos y que es el que hace que el daño que ya existe en el hígado no sea, en muchos casos, reversible, a pesar de la curación de la infección", alertan, por lo que demandan a las administraciones sanitarias "un último esfuerzo de información y sensibilización en torno a la hepatitis C y de detección de la infección no diagnosticada, ofreciendo y realizando la prueba de diagnóstico".

Con todo, el hepatólogo asegura que Galicia tiene motivos para celebrar, ya que "es la primera comunidad que está a punto de conseguir la erradicación del virus de la hepatitis C". "Muy pronto podremos decir que la hepatitis C en Galicia se ha erradicado. Somos una comunidad muy afortunada", asegura.

La importancia de los buenos hábitos

Además de las hepatitis víricas, también existe otros tipos de hepatitis, como la provocada por el consumo excesivo de alcohol, y las propias hepatitis víricas se pueden ver agravadas por ese consumo de alcohol y por otros factores como el sobrepeso. "Hay un porcentaje de población obesa en España que tiene afectación hepática", indica Delgado.

A este respecto, el médico alerta también sobre el consumo de bebidas alcohólicas a edades tempranas. "El alcohol es un grave problema y en nuestra juventud lo estamos viendo con unas conductas inadecuadas que les llevan a accidentes de tráfico u otros riesgos asociados", considera.

Finalmente, el hepatólogo aboga por una "educación sanitaria" que permita a la población adquirir unos hábitos de vida saludables, fundamentales para prevenir problemas futuros. "Hay que evitar el sobrepeso, hay que caminar un poquitín más, comer un poco menos, evitar estas comidas prefabricadas y, evidentemente, hacer un consumo mínimo de alcohol", zanja.