La programación, celebrada entre septiembre y octubre, reunió propuestas para públicos diversos, desde la música electrónica y las fiestas urbanas hasta las actividades familiares y la cultura gallega

SON&MAR clausura su ciclo en A Coruña tras reunir a 123.000 personas entre septiembre y octubre

El ciclo SON&MAR A Coruña cierra su programación con un balance de 123.000 asistentes, tras doce citas celebradas entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre que han convertido el puerto coruñés en un punto de encuentro para la música, la cultura y el ocio.

La programación arrancó el 18 de septiembre con la actuación de Gabry Ponte y continuó al día siguiente con Tardeo Picapop. El primer fin de semana se completó con Mundo Juego, una propuesta dirigida al público familiar que amplió la oferta del ciclo más allá de los conciertos y las sesiones musicales.

La actividad regresó el 25 de septiembre con Sacro Mestiza, seguida de Dale Flow el día 26 y Orballo Cultural el 27. Estas tres jornadas dieron continuidad a una programación que apostó por la variedad de formatos y estilos, con propuestas pensadas para conectar con diferentes públicos.

Ya en octubre, el ciclo retomó su actividad el día 2 con Equis. El 3 de octubre fue el turno de Tréboa Sonora, mientras que el domingo 4 se celebró Mestizo Runner, otra de las propuestas incluidas en el calendario de esta edición.

Conciertos de SON&MAR 2026 Cedida

El último tramo de SON&MAR concentró tres citas destacadas. BRESH XXL tomó el puerto el 9 de octubre, seguida de One Dance Tardeo el sábado 10. El ciclo concluyó el domingo 11 de octubre con Wake Up! Festival, poniendo el broche final a casi un mes de programación musical y cultural.

A lo largo de estas doce jornadas, SON&MAR ha combinado música electrónica, fiestas temáticas, propuestas vinculadas a la cultura gallega y actividades de ocio para distintas generaciones.

Una diversidad que ha permitido configurar una programación amplia, con diferentes formatos y experiencias en un entorno singular de la ciudad.

Con 123.000 asistentes durante todo el ciclo, SON&MAR A Coruña concluye esta edición reforzando el papel del puerto como escenario para la celebración de eventos culturales.

El ciclo aporta una oferta de ocio en la ciudad durante septiembre y octubre y llega a reunir a miles de personas en torno a una programación que ha buscado llegar a públicos diversos.