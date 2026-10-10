La BRESH XXL llenó de música y ritmo el Puerto de A Coruña este viernes Quincemil

La BRESH XXL puso a bailar a A Coruña durante ocho horas de fiesta en el puerto

El Puerto de A Coruña se convirtió este viernes, 9 de octubre, en una gran pista de baile con la llegada de la BRESH XXL, una de las fiestas más populares del panorama internacional. La cita, incluida en la programación del ciclo SON&MAR, puso a bailar a los asistentes durante una jornada marcada por la música, los ritmos latinos y los éxitos más conocidos.

La fiesta arrancó a las 18:00 horas y se prolongó hasta las 02:00 de la madrugada, ofreciendo ocho horas de música en una edición especial que llevó a la ciudad el formato más grande de la BRESH.

El reggaeton fue uno de los grandes protagonistas de la noche, con canciones como Hay Lupita o Ella me levantó, que formaron parte de una selección musical pensada para no dejar de bailar.

La sesión también combinó pop, cumbia y electrónica, siguiendo la fórmula que ha convertido a esta fiesta en un fenómeno internacional.

Una fiesta nacida en Argentina que recorre el mundo

La BRESH nació en Buenos Aires en 2016 y, desde entonces, ha ampliado su presencia hasta llegar a más de 30 países y 200 ciudades.

Conocida por sus organizadores como "la fiesta más linda del mundo", su propuesta se caracteriza por reunir en una misma sesión diferentes géneros musicales, desde clásicos del reguetón hasta éxitos del pop y otros ritmos bailables.

Su llegada a A Coruña permitió disfrutar de esta experiencia en formato XXL, con una duración de ocho horas y el Puerto como escenario.

La cita se sumó así a la programación musical de SON&MAR, que incorporó a su calendario una de las fiestas internacionales más reconocidas de los últimos años.