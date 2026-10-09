El Náutico de A Coruña estrenará un ciclo de conciertos con dos actuaciones al mes hasta marzo

El Real Club Náutico coruñés pone en marcha un nuevo ciclo de música en directo. Esta nueva propuesta cultural animará los fríos meses de otoño e invierno con, aproximadamente, dos conciertos al mes hasta marzo. La han denominado “Los conciertos del Pañol”, porque será precisamente en esa sala del club (el Pañol) en la que tendrán lugar los espectáculos. Además, la iniciativa estará abierta al público, no solo a los socios del Náutico.

Fumayama será el grupo encargado de dar pistoletazo de salida a este nuevo ciclo. Se trata de un grupo gallego de rock que versiona canciones de los 70, 80 y 90, que está siendo pieza fundamental para animar muchas bodas de Galicia. Hoy, 9 de octubre, a partir de las 23:00 El Pañol, en la planta baja de la sede social del Club, abrirá sus puertas. Ya se pueden comprar las entradas en la web. Los precios varían, 5 euros para socios y 12 para no socios.

Con la programación de los próximos conciertos el Real Club Náutico de A Coruña busca convertir el espacio de El Pañol en un punto de encuentro para los coruñeses en el que disfrutar de la música en un formato cercano y diferente.

Cartel de "Los conciertos del Pañol" Cedida



Así, este nuevo ciclo musical “Los conciertos del Pañol”, sirve para que el Real Club Náutico de A Coruña amplíe más su programación y abra sus puertas a una nueva propuesta cultural para los meses por venir, combinando música, encuentro y vida social en uno de los espacios más singulares del Club.