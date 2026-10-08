El festival de Ortigueira (A Coruña) de 2027 ya tiene fechas: se celebrará del 7 al 11 de julio

El próximo verano, el Festival do Mundo Celta de Ortigueira volverá a reunir a los amantes de la música, la tradición y la cultura celta. La organización ya ha confirmado las fechas oficiales: del 7 y el 11 de julio de 2027. Cada año, la villa ortegana se llena de personas que quieren disfrutar de toda la oferta cultural que el festival les ofrece.

Durante los días que dura el evento puede parecer misión imposible encontrar alojamiento en Ortigueira. Desde meses antes los hostales, hoteles y casas rurales de la zona cuelgan el cartel de 'completo'. Es por eso, que la organización del festival recomienda a los asistentes que vayan organizando ya su viaje y estancia en Ortigueira.

Una de las características del Festival de Ortigueira que puede influir en la afluencia de gente es su carácter gratuito, que se mantendrá en la edición 49ª de 2027. Se trata de una manera más de promover la cultura celta entre propios y ajenos y que ha ayudado a consolidar esta cita musical como un referente internacional.

Otra de las particularidades que se mantiene de cara a julio es que la programación incluirá diferentes propuestas culturales y actividades para completar esta experiencia única. Es la llamada Vila Celta, que se estrenó en la edición de 2025 y seguirá en el próximo año.

Exitosa edición en 2026

Con casi cinco décadas de historia, el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira se ha consolidado como el referente internacional de la música y la cultura celta. Capaz de atraer cada año a visitantes llegados desde las ocho naciones celtas: Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña, Cornualles, Isla de Man, Asturias y Galicia, así como cada vez más de otras nacionalidades de Europa y América.

En la pasada edición, volvió a superar los 100.000 asistentes y, según declaraciones del alcalde, Valentín Calvín, nunca había habido tanta gente en la acampada. La edición de 2027, previa a su 50 aniversario, se prevé, al menos igual de exitosa a la espera de que se hagan públicos los artistas invitados.