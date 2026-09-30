El Ciclo Tándem regresa al Teatro Colón de A Coruña con cuatro encuentros musicales únicos

El Teatro Colón de A Coruña acogió este miércoles la presentación de la segunda edición del Ciclo Tándem, una propuesta de la Diputación de A Coruña que volverá en octubre con cuatro conciertos creados a partir del encuentro entre artistas de diferentes estilos, generaciones y procedencias.

El programa reunirá a Niño de Elche con Gallaecia Ensemble Barroco, Chicharrón con Sara Zozaya, Mercedes Peón con Clara Peya y A Pedreira con Beautify Junkyards. Los conciertos se celebrarán los días 3, 4, 18 y 25 de octubre, respectivamente.

En la presentación participaron la diputada de Cultura, Natividade González, Ugía Pedreira (A Pedreira) y María José Pámpano, de Gallaecia Ensemble Barroco, dos de las artistas que formarán parte de esta nueva edición.

Tándem nació con una particularidad: las actuaciones no plantean simplemente compartir cartel, sino que ponen en contacto a artistas procedentes de universos musicales diferentes para que desarrollen una propuesta conjunta. La segunda edición cruzará así desde la música barroca y el flamenco experimental hasta la tradición gallega, la electrónica, el pop ambiental o la psicodelia portuguesa.

Natividade González destacó precisamente ese carácter durante la presentación. "Non estamos falando dunha programación ao uso, estamos falando de algo que é totalmente efémero. A xente que non estea aquí eses días vaise perder un espectáculo único e especial", señaló.

La diputada explicó que este formato permite ir más allá de la contratación habitual de artistas: "Aquí damos un paso máis firme, máis importante. Contratamos artistas, facemos un tándem, xuntámonos con outras e outros artistas e realmente sae sempre algo marabilloso".

Para González, una de las claves está en la diversidad del cartel. "Xuntamos voces, xuntamos traxectorias, xuntamos distintas xeracións e maneiras diferentes de entender a música”, explicó, reivindicando también la necesidad de que las instituciones culturales apuesten por propuestas más arriesgadas y cuyo resultado no esté definido de antemano.

Niño de Elche y Gallaecia Ensemble Barroco abrirán el ciclo

La segunda edición comenzará este sábado 3 de octubre con uno de los encuentros más singulares del programa: Niño de Elche y Gallaecia Ensemble Barroco compartirán escenario para unir dos lenguajes aparentemente alejados.

María José Pámpano explicó durante la presentación que la propuesta pretende demostrar que la música antigua continúa teniendo vigencia. "A música antiga non é unha música que estea morta, senón todo o contrario, está viva. E o contido que nos trae son afectos que nos atinxen a todo o mundo hoxe", señaló.

A ese universo se incorporará Niño de Elche, al que Pámpano definió como una figura innovadora dentro de la escena nacional. "É un luxo para nós poder compartir escenario con alguén cunha traxectoria como a del", aseguró.

La creación de este espectáculo comenzó además antes de su llegada al Colón. El proyecto fue seleccionado para las Residencias Mariñán de Música de la Diputación y contó posteriormente con otra residencia artística en Fabra i Coats, en Cataluña. "Era un proxecto ambicioso no sentido de unir dous mundos moi diferentes: a música antiga cun universo tan variado, contemporáneo e experimental como o de Niño de Elche", explicó Pámpano, que avanzó que el resultado será una propuesta "moi suxestiva".

Cuatro encuentros a lo largo de octubre

Un día después, el domingo 4 de octubre, llegará el turno de Chicharrón y Sara Zozaya. El ciclo regresará dos semanas después, el domingo 18, con el encuentro entre Mercedes Peón y Clara Peya.

La segunda edición terminará el domingo 25 de octubre con A Pedreira y Beautify Junkyards, formación portuguesa con la que Ugía Pedreira afrontará un nuevo reto creativo.

La artista destacó precisamente las diferencias entre ambos proyectos. "Fan unha música moi, moi diferente á nosa, por iso tamén é un reto grande. Nós estamos facendo máis terra, estamos tocando máis terra, e eles están aí máis etéreos, aí arriba", explicó.

Pedreira reivindicó además la importancia de iniciativas que obligan a los músicos a abandonar terrenos conocidos. "Estou moi agradecida por este tipo de ciclos, porque son necesarios, sácannos da zona de confort e métennos en retos e aventuras musicais ou de vida", afirmó.

La artista aprovechó también para plantear su deseo de que este tipo de propuestas lleguen en el futuro más allá de las ciudades. "Como nena de aldea, sempre tiven esa pena de que aos nenos e ás nenas non lles chegue nunca ese risco das artes ou esta multidisciplinariedade das artes", señaló.

Actividades paralelas

Como novedad, esta segunda edición de Tándem contará también con una programación paralela de encuentros, entrevistas y sesiones especiales con los artistas, que complementará los cuatro conciertos previstos en el Teatro Colón.

El ciclo reunirá así durante octubre a artistas de Galicia, Euskadi, Cataluña y Portugal en cuatro colaboraciones concebidas específicamente para explorar nuevas posibilidades a partir de lenguajes musicales diferentes.

Las entradas para los cuatro conciertos ya están a la venta en Ataquilla.