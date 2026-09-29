La Oreja de Van Gogh, nuevo cabeza de cartel del Caudal Fest 2027 en Lugo

La Oreja de Van Gogh actuará en el Caudal Fest 2027, que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en Lugo. La organización ha anunciado este martes la incorporación del grupo como nuevo cabeza de cartel de la próxima edición de A Última Gran Festa do Verán.

La formación donostiarra llegará al festival después de iniciar en 2026 una nueva etapa marcada por el regreso de Amaia Montero, vocalista histórica y miembro fundador del grupo. Su vuelta dio paso a una gira que volvió a reunir al público alrededor de algunas de las canciones más conocidas de la trayectoria de la banda.

La Oreja de Van Gogh cuenta con casi tres décadas de carrera desde su irrupción a finales de los años 90. Durante este periodo ha vendido millones de discos y acumulado numerosos discos de oro y platino, además de miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su incorporación supone una de las principales confirmaciones realizadas hasta el momento para la edición de 2027, que volverá a celebrarse en el Jardín del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo.

Un cartel en crecimiento

El Caudal Fest ya había avanzado durante su última edición los primeros artistas que participarían en la cita del próximo año. El cartel incluye por ahora a Viva Suecia, Sidonie, Niña Polaca, Puño Dragón, Gara Durán y Rata, a los que se suma ahora La Oreja de Van Gogh.

La organización todavía prevé anunciar nuevas incorporaciones para las dos jornadas de conciertos de los días 17 y 18 de septiembre.

El festival volverá así a despedir el verano en Lugo con una cita que cada año reúne a miles de aficionados a la música procedentes de diferentes puntos de Galicia y del resto de España.

El Caudal Fest 2027 cuenta para su organización con el apoyo del Concello de Lugo, la Deputación de Lugo y la Xunta de Galicia.