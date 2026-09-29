Momentos Alhambra regresa a Galicia en 2027 con Éxtasis, Santero y Los Muchachos, Mujeres y Luis Fercán

Momentos Alhambra regresará a Galicia en 2027 con una nueva edición de su ciclo de música en directo. La programación se desarrollará entre el 29 de enero y el 22 de mayo y contará con cuatro propuestas de la escena musical nacional: Éxtasis, Santero y Los Muchachos, Mujeres y el compostelano Luis Fercán.

El ciclo arrancará a finales de enero con Éxtasis, que ofrecerá dos conciertos en Galicia los días 29 y 30 de enero. El grupo catalán presentará su primer disco, NO SÉ PK, en la Sala Malavida de A Coruña y en A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova de Arousa, respectivamente.

En febrero llegará el turno de Santero y Los Muchachos, que actuarán el viernes 12 de febrero en el Island Club de Vigo. La formación valenciana llevará a Galicia su propuesta de rock con armonías vocales en un formato acústico bajo el nombre Una noche en Les Arts.

Mujeres y Luis Fercán completan la programación

El ciclo continuará en abril con Mujeres, una de las formaciones destacadas de la escena punk pop española. El trío barcelonés presentará su séptimo trabajo discográfico con dos actuaciones en Galicia: el 16 de abril en la sala Supersonic de Vigo y el 17 de abril en la Sala Pantalán de A Coruña.

La programación se cerrará el 22 de mayo con Luis Fercán. El músico compostelano regresará a A Coruña para ofrecer un concierto en formato solo acústico en la Sala Malavida, donde interpretará los temas de su álbum Cerezos en flor.

En total, la edición de 2027 de Momentos Alhambra contará con seis conciertos repartidos entre A Coruña, Vigo y Vilanova de Arousa. Las actuaciones se extenderán durante cuatro meses y combinarán propuestas de rock, punk pop y canción de autor, con formatos tanto eléctricos como acústicos.

Las entradas para los diferentes conciertos ya están disponibles a través de la página de Momentos Alhambra de Cervezas Alhambra.