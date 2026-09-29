Varios de los artistas que pasaron este fin de semana por Son & Mar Quincemil

Cerca de 12.000 personas disfrutaron de Son & Mar el pasado fin de semana en A Coruña

El Muelle de Batería de A Coruña reunió durante el último fin de semana de septiembre a unas 12.000 personas con motivo de Son & Mar, un ciclo que concentró tres jornadas consecutivas de música con propuestas muy diferentes entre sí.

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, el espacio portuario acogió SACRO Galicia, Dale Flow y Orballo Cultural, con artistas como MESTIZA, Omar Montes, Kaydy Cain, Danny Romero, Baiuca o Budiño. Tres citas que llevaron al puerto desde la electrónica y el afro-house hasta el reggaeton , los sonidos urbanos y las nuevas formas de descubrir la música tradicional gallega.

SACRO abrió el fin de semana

La programación comenzó el viernes 25 con la primera edición de SACRO Galicia en A Coruña. La propuesta musical dirigida por MESTIZA desembarcó en el Muelle de Batería con una combinación de música electrónica, afro-house y elementos del flamenco.

Santiso fue la encargada de abrir una jornada en la que también pasaron por el escenario Caste y Pomboklap. El cierre quedó en manos de MESTIZA, el dúo formado por las DJs y productoras Belah y Pitty Bernad, que llevó hasta el puerto coruñés el concepto con el que en los últimos años ha pasado por ciudades como Londres, Miami, Dubái o Tulum.

Dale Flow y los sonidos urbanos

El sábado cambió por completo el registro con Dale Flow, una jornada dedicada principalmente a la música urbana y el reggaeton que tuvo a Omar Montes como uno de sus grandes protagonistas.

El artista madrileño regresó a A Coruña y repasó algunos de sus temas más conocidos ante el público del Muelle de Batería. Por el escenario también pasaron Kaydy Cain, Danny Romero, 8belial, Wolfine, Borja Solla, Robinson Ramon, La Eterna y Male, completando una programación que volvió a prolongarse durante varias horas.

La música gallega cerró el fin de semana

Orballo Cultural puso el domingo el broche final al fin de semana con una cita gratuita y centrada en diferentes maneras de reinterpretar la música gallega.

Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata conformaron el cartel de la última jornada, uniendo tradición y sonidos contemporáneos desde propuestas muy distintas.

Baiuca llevó al escenario su particular encuentro entre la música tradicional gallega y la electrónica, mientras que Budiño volvió a mostrar una trayectoria marcada por la exploración de la gaita y los sonidos de raíz. Catuxa Salom y Guilherme Zapata completaron una jornada en la que también estuvieron presentes la electrónica, los ritmos de otras culturas y la experimentación sonora.

Con esta tercera cita terminó un fin de semana de música que congregó a alrededor de 12.000 asistentes en el Muelle de Batería, con tres propuestas y estilos diferentes concentrados en tres días.