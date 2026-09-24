Medina Azahara, Inadaptados y Carlangas encabezan una nueva edición del Rock in Cambre (A Coruña)

Rock in Cambre regresa en su XXXIV edición con diez conciertos gratuitos este viernes 25 y sábado 26. Medina Azahara, Inadaptados y Carlangas son tres de los nombres que pasarán por el festival. El acceso será gratuito durante las dos jornadas en el Campo da Feira.

Un año más, la cita reúne a nombres del rock, punk y la música alternativa a nivel estatal y gallego, manteniendo su propósito de servir de escenario para nuevas generaciones y propuestas musicales.

El concierto de Medina Azahara en Cambre será el único que dará en Galicia dentro de su gira de despedida Todo tiene su fin. La banda andaluza dice adiós en este tour después de más de 40 años.

Otras actuaciones que se podrán ver son las de Boikot, Biznaga, Carlangas o Me Fritos an the Gimme Cheetos.

A ellos se une una novedad: la Batalla de Bandas.

Impulsado por el Concello, este duelo sirvió para que grupos locales se hicieran su hueco en el cartel del festival. La batalla se celebró los días 4 y 5 de septiembre, con Black Crab, Os Escarapotes, Panxea, Inadaptados y Stonewolf como ganadores.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, puso en valor que esta iniciativa busca "ofrecer una oportunidad real a los grupos de nuestro entorno, darles visibilidad y permitirles formar parte de un festival tan importante y arraigado en el municipio como Rock in Cambre".

Horarios

El festival comenzará el viernes 25 a las 21:30 horas con Os Escarapotes. A las 23:00 horas será el turno de Medina Azahara, para continuar ya a las 01:30 horas con Biznaga y terminar a las 02:50 horas con Stonewolf.

El sábado la música empezará a sonar a las 19:00 horas con Black Crab, para seguir a las 20:30 horas con Panxea y a las 21:40 horas con Inadaptados.

A las 23:00 horas subirá al escenario Carlangas, mientras que a las 00:40 horas lo hará Boikot y Me Fritos and the Gimme Cheetos cerrará Rock in Cambre a las 02:30 horas.