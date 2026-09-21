El Caudal Fest reúne a 40.000 personas en Lugo y deja un 93% de ocupación hotelera

El Caudal Fest ha cerrado este fin de semana su octava edición con cerca de 40.000 asistentes, unos 20.000 durante cada una de las dos jornadas de conciertos. El evento, celebrado en los jardines del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, volvió a situar a la ciudad como uno de los principales destinos de Galicia para la celebración de grandes festivales.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha destacado este lunes el impacto de una cita que, según sus datos, se consolida como "el tercer festival de mayor afluencia de Galicia". La regidora ha puesto también el foco en el dispositivo desplegado durante el fin de semana, que permitió que el Caudal Fest se desarrollase "sin incidencias destacables", tal y como recoge Europa Press.

El Ayuntamiento movilizó a la Policía Local, Bomberos, servicios de limpieza y otros efectivos municipales, además de coordinar el operativo con las fuerzas de seguridad y la propia organización del festival. "Que un evento de estas características funcione bien es el resultado del trabajo de muchas personas. Nuestro papel es poner los medios para que Lugo pueda acoger citas así con seguridad y normalidad", ha señalado Candia.

Una de las novedades de esta edición fue el sistema de prepulserización habilitado en la Casa Consistorial. Más de 3.000 personas pudieron colocarse allí la pulsera de acceso antes de desplazarse al recinto, una medida con la que se buscaba reducir las esperas en los controles de entrada.

La movilidad también contó con un dispositivo especial de transporte urbano. Durante el fin de semana se realizaron 116 expediciones de autobús, con más de 12.000 plazas disponibles para conectar diferentes puntos de Lugo con el recinto del festival.

Más de siete toneladas de residuos

El despliegue municipal continuó después de los conciertos con un dispositivo especial de limpieza. Hasta el domingo se habían retirado 7.240 kilos de residuos en el entorno del festival: 1.520 kilos durante el viernes, 3.040 el sábado y otros 2.680 durante la jornada dominical.

Los trabajos de limpieza continuarán mientras avanzan las labores de desmontaje de los escenarios y del resto de infraestructuras instaladas para el Caudal Fest.

Más allá de la asistencia, el festival también tuvo un impacto sobre la actividad económica de la ciudad. El sector del alojamiento registró una ocupación media del 93% durante el fin de semana, con el sábado como la jornada de mayor demanda y numerosos establecimientos que llegaron a completar sus plazas.

El Ayuntamiento destaca que la llegada de miles de personas también repercutió en restaurantes, comercios, transporte y otros servicios, convirtiendo el Caudal Fest en uno de los principales motores de actividad turística de Lugo durante el fin de semana.