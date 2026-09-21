La anterior edición de Wake Up! en el puerto de A Coruña Cedida

Franky Rizardo, Mau P y Nic Fanciulli encabezan la tercera edición de Wake Up!, que despedirá el ciclo SON&MAR el próximo 11 de octubre con una jornada dedicada a la música electrónica

A Coruña reúne a tres referentes del house internacional en una nueva edición de Wake Up!

Wake Up! vuelve a A Coruña. La cita dedicada a la música electrónica regresará el próximo domingo 11 de octubre al Puerto de A Coruña para celebrar su tercera edición en este enclave y poner el broche final a la programación de SON&MAR A Coruña.

La propuesta llega con una combinación de nombres internacionales y talento gallego.

Con un cartel pensado para quienes disfrutan de la electrónica en sus diferentes vertientes. Al frente estarán Franky Rizardo, Mau P y Nic Fanciulli, tres DJs y productores con trayectorias muy diferentes, pero unidos por su presencia en la escena house internacional.

Wake Up! 2025 Cedida

Junto a ellos estarán Toman y Cristina Lazic, completando la representación internacional, mientras que los gallegos Caste y Santiso aportarán el acento local a una jornada que irá recorriendo diferentes sonidos de la música electrónica.

Un día para los amantes del house

Más allá de reunir varios nombres reconocidos de la escena, Wake Up! plantea una jornada en la que la música será la absoluta protagonista.

Entre ellos estará Franky Rizardo, es uno de los nombres mas sonados del momento en la escena del house actual. El DJ y productor neerlandés lleva años vinculado al circuito internacional y ha construido una trayectoria alrededor del house y el tech house, pasando por algunos de los principales clubes y festivales del género.

También llegará a A Coruña Mau P, uno de los artistas que en los últimos años ha conseguido hacerse un hueco destacado dentro de la nueva generación de la electrónica internacional. El neerlandés ha desarrollado una propuesta marcada por el house y los sonidos de pista, convirtiéndose en uno de los nombres que están llevando el género a nuevas audiencias.

El tercer gran protagonista internacional será Nic Fanciulli, una figura con una extensa trayectoria. El DJ y productor británico lleva décadas formando parte de la escena electrónica y ha pasado por algunos de los clubes y festivales más importantes del circuito internacional.

La ubicación permite, además, sacar la propuesta de los espacios habituales de la noche y trasladarla a un entorno abierto, en pleno centro de A Coruña.

Una combinación que convierte la propia ciudad en parte del plan y que permite disfrutar de una jornada de música sin necesidad de esperar a que llegue la noche.

Tres nombres que, junto a Toman y Cristina Lazic, aportarán diferentes matices a una programación que también mira hacia Galicia.

Caste y Santiso serán los encargados de representar el talento local y completar un cartel pensado para mantener el ritmo durante toda la jornada.

El Puerto, el nuevo en escenario musical coruñés

Wake Up! regresa al Puerto de A Coruña, un espacio que ya acogió anteriores ediciones y que se ha convertido en uno de los escenarios vinculados a la cita.

Durante el 11 de octubre, el entorno portuario volverá a cambiar su actividad habitual para acoger una jornada dedicada a la música electrónica.

Público en la edición de Wake Up! 2025 Cedida

Porque Wake Up! no plantea únicamente una sucesión de sesiones. Es una jornada completa alrededor de la electrónica, con diferentes artistas tomando el relevo y un cartel que va cambiando de sonido a medida que avanza el día.

El último baile de SON&MAR

La fecha tendrá también un significado especial dentro de la programación musical de A Coruña. Wake Up! será la encargada de cerrar SON&MAR A Coruña, el ciclo que durante septiembre y octubre ha llevado diferentes propuestas musicales hasta el Puerto.

Y qué mejor manera de poner el punto final que hacerlo al ritmo de la electrónica.

Tras las diferentes citas celebradas durante las últimas semanas, el domingo 11 de octubre será el turno de Wake Up!, que tomará el relevo para despedir el ciclo con una jornada protagonizada por algunos de los nombres internacionales más destacados del cartel y por varios artistas gallegos.

Así, Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli, Toman, Cristina Lazic, Caste y Santiso serán los encargados de poner música al cierre de SON&MAR y de volver a convertir el Puerto de A Coruña en punto de encuentro para los seguidores de la electrónica.

Una última cita para bailar, descubrir nuevos sonidos y despedir la programación de SON&MAR con la música electrónica como protagonista.

Apunta la fecha

Wake Up! será el próximo domingo 11 de octubre en el Puerto de A Coruña. Una jornada para disfrutar de la electrónica en un escenario diferente y con un cartel que reúne a Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli, Toman, Cristina Lazic, Caste y Santiso.

La cita será, además, el cierre de SON&MAR A Coruña, poniendo el punto final a la programación musical desarrollada durante septiembre y octubre en el Puerto.

Si la electrónica es lo tuyo, ya tienes plan para el 11 de octubre.