Kaio, el músico brasileño que conquista el centro de A Coruña a golpe de Bruno Mars y Coldplay

Quienes hayan paseado estos últimos días por el entorno del Obelisco, en pleno centro de A Coruña, posiblemente se hayan encontrado con Kaio cantando acompañado de su guitarra. Este joven músico brasileño de 21 años lleva tiempo recorriendo diferentes ciudades gallegas con un repertorio pensado para conseguir algo que considera fundamental: conectar con personas muy distintas a través de canciones que casi todos conocen.

Kaio nació en Acaraú, una pequeña localidad del estado brasileño de Ceará, y pasó buena parte de su vida en Itapipoca antes de trasladarse a Galicia. Actualmente reside en Santiago, aunque se mueve habitualmente entre distintas ciudades de la comunidad para tocar.

A Coruña no es precisamente una desconocida para él. "Llevo ya varios años tocando en Coruña y siempre es súper guay. La gente siempre me recibe súper bien. Tengo muchísimo cariño por la ciudad", cuenta. El Obelisco es uno de sus escenarios habituales, pero también ha actuado en la plaza de Lugo, donde asegura encontrar igualmente una buena acogida.

Su repertorio está dominado por el pop internacional, especialmente por canciones que triunfaron durante la década de 2010. Bruno Mars, Ed Sheeran y Coldplay son algunos de los artistas que más interpreta. La elección no es casual, porque busca temas que hayan tenido tiempo de instalarse en la memoria de quienes se detienen a escucharlo.

Canciones capaces de conectar generaciones

"Son canciones que gran parte de la gente ya ha escuchado. Pero no solo ha escuchado, sino que ha desarrollado un cariño por ellas", explica. Ese planteamiento también lo lleva a retroceder varias décadas e incorporar a su repertorio clásicos de artistas como Elvis Presley o Frank Sinatra.

El objetivo es que la edad no sea una barrera entre el músico y quienes se encuentran con él en la calle. "Es justamente para conectar con todo tipo de público", señala Kaio. Por eso combina artistas contemporáneos con canciones que llevan décadas formando parte de la cultura popular.

La música brasileña, pese a formar parte de su propia historia, tiene menos presencia en sus actuaciones. Kaio conoce muchas canciones de su país, pero considera que una parte importante de ellas resulta desconocida para el público gallego. Encontró así en los grandes éxitos internacionales una especie de idioma compartido, pues son canciones que han sonado tanto en las radios brasileñas como en las españolas.

Su relación con Galicia comenzó el 30 de septiembre de 2021, una fecha que todavía recuerda con precisión. Llegó acompañado por su madre, Samia; su padrastro, Josué; y su hermana Elisa. Ya en Galicia, en 2024, nació su hermana pequeña, Isabella.

De tocar en la calle a cantar en bodas

Durante estos años, la calle se ha convertido en uno de los principales escenarios de Kaio. Y, por ahora, no tiene intención de abandonarla. "Me encanta, de verdad. Me lo paso súper, súper bien. Siento que es una manera muy directa de conectar con todo tipo de gente", explica.

Sin embargo, sus aspiraciones musicales comienzan a ampliarse. Ahora dispone de un equipo más profesional y empieza a recibir propuestas para actuar en eventos. Este mismo verano, por ejemplo, ha puesto voz a dos bodas, una experiencia que describe como "muy bonita", además de participar en fiestas e inauguraciones.

El cambio está siendo gradual. "Voy mirando más a los eventos. La gente me va llamando", cuenta. Su intención es continuar avanzando "poco a poco", compaginando esa nueva vertiente profesional con unas actuaciones callejeras que le permiten mantener el contacto directo con el público.

El reto del idioma

Su llegada a España también obligó a Kaio a enfrentarse a un gran obstáculo: el idioma. Había recibido algunas clases básicas de español en Brasil, pero nunca imaginó que acabaría viviendo en un país hispanohablante. Sus planes, recuerda, pasaban entonces por Estados Unidos.

Finalmente estudió Bachillerato de Ciencias Tecnológicas en España, una etapa que le permitió profundizar tanto en castellano como en gallego. "Viviendo aquí tenía que aprender el español sí o sí", recuerda. También decidió esforzarse por aprender la lengua gallega, aunque reconoce que todavía se maneja en ella "un poquito".

Cinco años después de aterrizar en España, aquel joven procedente de Ceará ha encontrado en las calles gallegas un escenario desde el que construir su camino en la música y desde el que tiene la convicción de que puede llegar lejos.