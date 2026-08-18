Beatout Week 2026 ya tiene horarios: todo lo que pasará hoy en su gran Blockparty en A Coruña

El evento gratuito de esta tarde reunirá a Mucho Muchacho, G La Sosita, Mbaka The Truth y DJs desde las 19:30 horas antes de que Beatout Week tome Santa Margarita esta semana

A Coruña ya está en modo Beatout Week 2026. A pocos días de que la música tome Santa Margarita, la organización ha despejado una de las grandes incógnitas que llevaban semanas planteando los asistentes: los horarios oficiales de todas las actuaciones.

Y, además, este martes 18 de agosto la ciudad tiene una cita especial, una Blockparty gratuita que recupera el espíritu más hip hop del evento para ir calentando motores.

La primera gran cita del Beatout Week es esta misma tarde, martes 18 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en la plaza situada frente a la C/ Arco, 9.

La entrada será gratuita y el evento está pensado tanto para quienes llevan años siguiendo el Beatout como para cualquier persona que quiera acercarse a disfrutar de una tarde de música en pleno centro de A Coruña.

Al frente estará Mbaka The Truth, que ejercerá de host de una tarde que tendrá un marcado sabor a vieja escuela. La programación contará con los DJ sets de Chirie Vegas y Javi Ziontifik, además de los directos de Mucho Muchacho y G La Sosita.

La propuesta funciona también como un guiño a quienes estuvieron desde los primeros pasos del Beatout y a todos aquellos que siguen echando de menos el hip hop de siempre.

Porque, aunque el cartel de esta edición apuesta por las nuevas tendencias y por una amplia variedad de sonidos, la organización quiere recordar también a quienes sentaron las bases y abrieron el camino para que otros artistas pudieran volar después.

Y hay otro ingrediente que promete convertir la tarde en una auténtica fiesta: rodará pizza para los asistentes gracias a Los Fortuna.

Así, entre música, DJs, directos y buen tiempo, la plaza se convertirá durante unas horas en un punto de encuentro abierto tanto a los habituales del Beatout como a vecinos y curiosos que se acerquen atraídos por el ambiente.

Beatout Week ya tiene horarios: así se repartirán las actuaciones

Mientras A Coruña se llena de programación cultural, la organización ha hecho público el programa completo de Beatout Week 2026. Después de semanas de preguntas a través de mensajes privados, comentarios, stories, correos e incluso encuentros por la calle según afirma la organización, la espera ha terminado: ya se puede saber a qué hora actuará cada artista.

Y hay una noticia especialmente buena para quienes estaban haciendo malabares para organizarse: no habrá solapes entre escenarios. La organización lo ha dejado claro: un escenario, cero solapes. Es decir, quienes tengan entrada podrán organizarse para llegar a tiempo y disfrutar de todas las actuaciones sin tener que elegir entre dos conciertos que coincidan.

Estos son los horarios oficiales:

Primera jornada - jueves 20 de agosto

19:00 horas: Apertura de puertas

19:30 horas: Xian Pais

20:30 horas: REALITY

21:45 horas: STEREO MADNESS

23:00 horas: Metrika

00:15 horas: Xmaseda

Segunda jornada - viernes 21 de agosto

19:00 horas: Apertura de puertas

19:30 horas: Guzmen

20:30 horas: Blanco Palamera

21:45 horas: Pablopablo

23:00 horas: Juicy Bae

00:15 horas: Cuatro Club

Tercera jornada - sábado 22 de agosto

18:30 horas: Apertura de puertas

19:00 horas: LG1DO

20:00 horas: El Bugg

21:00 horas: Yapi

22:15 horas: Akriila

23:30 horas: Fukai Club (DJs)

De esta forma, quienes acudan a Beatout Week 2026 ya pueden empezar a hacer sus planes: decidir a qué hora quedar, cuándo llegar a Santa Margarita, dónde cenar antes del concierto, cómo organizar la vuelta a casa o, incluso, cómo convencer a esa amiga que todavía no se ha decidido a comprar su entrada.

Pero, sobre todo, ya no hay que preocuparse por perderse una actuación por estar viendo otra. Un escenario y cero solapes: el público podrá disfrutar del programa completo de principio a fin.

Y antes de que llegue todo eso, hoy la C/ Arco, 9 será la encargada de calentar hoy el ambiente con una tarde gratuita dedicada al hip hop y a quienes llevan años haciendo crecer la cultura urbana. Una cita abierta a todos que mezcla nostalgia, música y fiesta y que promete convertir la plaza en una celebración previa a una semana grande para la música en A Coruña.