Luar Na Lubre celebrará sus 40 años en el XXV Guísamo Folk de Bergondo (A Coruña)

El XXV Guísamo Folk de Bergondo (A Coruña) tendrá este año a Luar Na Lubre como uno de sus grandes protagonistas. La cita será especialmente significativa tanto para el festival, que alcanza su vigésimo quinta edición, como para la formación gallega, inmersa en la celebración de sus 40 años de trayectoria musical.

El festival se celebrará el próximo sábado 22 de agosto en el Campo da Feira de Guísamo. La actuación de Luar Na Lubre está prevista para las 23:30 horas y se enmarca en la gira nacional e internacional con la que el grupo está conmemorando sus cuatro décadas sobre los escenarios.

La banda aprovechará además su paso por Bergondo para presentar LUBRE. 40 aniversario, su nuevo trabajo discográfico. Se trata de un audiolibro que reúne 13 temas inéditos y 30 colaboraciones y que sirve también para recorrer una trayectoria que ha convertido a Luar Na Lubre en una de las formaciones gallegas con mayor proyección internacional.

Más de 2.500 conciertos en 60 países

Luar Na Lubre llegará al Guísamo Folk con 21 discos publicados, más de 400.000 ejemplares vendidos, dos Discos de Oro y nueve Premios de la Música a sus espaldas.

Durante estas cuatro décadas, la formación ha superado además los 2.500 conciertos en más de 60 países, llevando la música de raíz gallega por escenarios de diferentes puntos del mundo y combinando la tradición con una interpretación más contemporánea.

Entre los últimos reconocimientos recibidos por el grupo figura la Medalla Castelao 2025, concedida por la Xunta de Galicia como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción y difusión de la cultura gallega.

La actuación llegará también en un año señalado para el propio Guísamo Folk, que alcanza sus 25 ediciones y lo celebrará con el cartel de conciertos más amplio organizado hasta la fecha.