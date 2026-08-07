"Sold Out" de Don Omar en A Coruña: agotadas las entradas para su única fecha en Galicia

Agotadas en tres días las entradas para el concierto de Don Omar, previsto para el 18 de julio de 2027 en el puerto de A Coruña. Así lo anunció ayer a última hora el propio artista a través de sus redes sociales, donde destacó que se trata de la primera fecha de su gira europea en colgar el cartel de 'sold out': "Galicia, ustedes acaban de hacer historia".

La cita en la ciudad herculina será la única parada del puertorriqueño en territorio gallego dentro de su gira The Last King World Tour, para la que a falta de poco menos de un año ya no quedan entradas. Todo después de una preventa que no estuvo exenta de polémica: la cola virtual apenas avanzaba, generando incertidumbre entre quienes esperaban conseguir una localidad.

"Gracias por responder de esta manera desde el primer día. Lo que viene para el 18 de julio será una noche que recordaremos por mucho tiempo. Nos vemos muy pronto", compartía Don Omar con sus seguidores tras darse a conocer la noticia.

Galicia no será su única parada en España este 2027, Don Omar también pasará por Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga.

En estos momentos, el artista se encuentra ya de gira con su The Last King Tour, aunque por América. Sus próximas citas serán este otoño en varias ubicaciones de Estados Unidos. En algunas como Reading, Dallas, Orlando o Miami ya ha agotado todas las entradas disponibles.

El turno de Europa llegará el próximo año: arrancando el 24 de junio de 2027 y finalizando casi un mes después con su cita en A Coruña, siendo España el país que más conciertos concentra, un total de seis. En ellos sonarán grandes temas como Dale Don Dale, Danza Kuduro o Dile.

Su último trabajo, Forever King, se lanzó en 2023 con canciones como Carcelero, Cariñito, Magdalena o Te abandonó.