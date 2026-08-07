Melendi anuncia una tercera fecha para su parada en A Coruña, la única en Galicia

Melendi hará triplete el próximo mes de noviembre en A Coruña. A sus fechas ya anunciadas de los días 13 y 14 de noviembre —esta última con entradas agotadas— se suma un día más, el 12 del mismo mes, todos ellos en el Coliseum.

Esta será la segunda vez que el cantante asturiano ofrezca tres conciertos seguidos en la ciudad, después de sus actuaciones del 2023.

Las entradas para la tercera fecha ya están a la venta, con un precio a partir de 44 euros. Para el segundo día, el 13 de noviembre, el artista está a punto de colgar el cartel de todo vendido.

Los conciertos forman parte de su gira Pop Rock Tour que le llevará a otras ciudades como Granada, Murcia, Bilbao, Málaga o Valencia.

En él Melendi presentará su último trabajo Pop Rock y previsiblemente incluirá algunos de los temas que marcaron una trayectoria que se extiende ya a lo largo de dos décadas.

Respecto a su tercera fecha anunciada en A Coruña, el concelleiro Gonzalo Castro puso en valor que se trata de "una muestra del extraordinario momento que vive la ciudad como referente musical del noroeste peninsular".