El Festival Noroeste da el salto a la playa de Riazor con Sprints, Crowded, Bala y Rusowsky

El Festival Noroeste Estrella Galicia dio este viernes el pistoletazo de salida a los conciertos en su escenario más emblemático: la playa de Riazor. Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky fueron los encargados de inaugurar las actuaciones junto al mar, haciendo vibrar al público que se congregó entre el arenal y el paseo marítimo de A Coruña desde la última hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada.

Tras los multitudinarios conciertos de Dorian y Yerai Cortés, del miércoles y jueves en la plaza de María Pita, Riazor tomó el relevo con epicentro del festival.

La música empezó a sonar a eso de las 20:00 horas de la mano de Crowded. La joven banda de metal alternativo coruñesa fue la encargada de inaugurar el escenario, sin duda, una oportunidad para presentar frente a un público más amplio y diverso su propuesta musical.

Los del Barrio de las Flores interpretaron algunos de sus temas más famosos como Louder, Kindred Spirits y End of July. "Estar tocando en el sitio de donde somos es increíble", confesaron al público. Estos últimos hasta formaron un círculo para bailar uno de sus temas.

Una hora después, a las 21:00, llegaba el turno de Bala. La propuesta musical de stoner rock/grunge formada por Anxela Baltar de A Coruña y Violeta Mosquera de Pontevedra incluyó la interpretación de temas como Bessie, Inmutable y Rituais.

El plato fuerte de la noche llegó con Sprints, la banda irlandesa de garage punk formada por Karla Chubb (voz y guitarra), Sam McCann (bajo y coros), Jack Callan (batería) y Zac Stephenson (guitarra).

El cuarteto, uno de los nombres más destacados de la nueva escena alternativa irlandesa, desplegó en Riazor un directo intenso, enérgico y cargado de guitarras afiladas, con la carismática presencia de Chubb al frente. La playa ya estaba completamente abarrotada cuando los irlandeses arrancaron su actuación, recibidos por un público entregado que respondió desde los primeros compases a la descarga post-punk del grupo.

Más tarde llegó Rusowsky, uno de los artistas más influyentes de la nueva escena del pop alternativo español.

El madrileño, ante una playa llena, tomó el relevo sobre el escenario de Riazor con un repertorio en el que fusiona pop, electrónica, R&B y sonidos urbanos.

El artista comenzó con canciones como Johnny Glamour y BBY ROMEO hasta que llegó el momento de malibU, que todo Riazor coreó junto a Rusowksy.

El festival sigue hasta el domingo 9 de agosto

El Festival Noroeste 2026 continúa hasta el próximo domingo. Además, hasta el 9 de agosto los Jardines de Méndez Núñez acogen los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar y Xosé A. Touriñán y David Perdomo serán los encargados de poner el broche al festival con el espectáculo 'Amoriños' en el parque de Santa Margarita.

Esta es la programación completa:

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas – Zënzar

21:00 horas – Sés

23:00 horas – Echo & The Bunnymen

01:00 horas – Bomba Estéreo

O Portiño

Sofi Peries – hora exacta pendiente de ser anunciada

DJ Saya – hora exacta pendiente de ser anunciada

Domingo, 9 de agosto

O Portiño

Rey DJ/La Yaya DJ – hora exacta pendiente de ser anunciada

Monkey Mambo Club – hora exacta pendiente de ser anunciada

Parque de Santa Margarita