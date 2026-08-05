Mar de Fondo: "Hace 10 años parecía imposible tocar en el Noroeste y ahora lo vivimos desde dentro"

Diez años después de su nacimiento, Mar de Fondo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La banda coruñesa afronta un verano marcado por dos citas destacadas, su debut en el Festival Noroeste Estrella Galicia y en el Flores Rock, antes de iniciar en septiembre su primera gira nacional.

En esta entrevista con Quincemil, el grupo repasa su evolución, habla de su nuevo disco Lo llamaban rock'n'roll y reivindica el talento de la escena musical de A Coruña.

Después de diez años, ¿sentís que este es el mejor momento de Mar de Fondo o todavía queda lo mejor por llegar?

Creemos que sí, que es el mejor momento de la banda, pero no porque pensemos que ya hemos llegado, sino porque sentimos que todo el trabajo de esta década empieza a tener sentido. Hemos aprendido a hacer canciones sin mirar a nadie, a equivocarnos y a seguir adelante. Ahora sabemos perfectamente quiénes somos y qué queremos contar. Aun así, seguimos convencidos de que lo mejor está por llegar. Si después de diez años mantenemos la misma ilusión por ensayar, grabar y subirnos a un escenario es porque todavía nos queda mucho camino.

Hace unos años parecía impensable tocar en el Noroeste. ¿Qué supone para una banda de A Coruña subirse a ese escenario?

Es un orgullo enorme. Crecimos viendo ese festival desde abajo, como público, pensando que era un lugar reservado para otros artistas. Poder estar ahora ahí siendo una banda de A Coruña es una mezcla de emoción, responsabilidad y recompensa. Además, hacerlo en casa, delante de nuestra gente, tiene un valor difícil de explicar.

También debutaréis en el Flores Rock. ¿Qué significa para vosotros?

Nos hace muchísima ilusión porque es un festival que ha crecido desde abajo, igual que nosotros. Tiene alma de barrio y de gente que hace las cosas por amor a la música. Nos gusta ese ambiente cercano y es un orgullo formar parte del cartel.

"La presentación del último disco en Garufa nos cambió la cabeza" Mar de Fondo

Si tuvierais que presentar Mar de Fondo con solo tres canciones, ¿cuáles serían?

38 Pasos, porque refleja muy bien nuestra esencia y habla de levantarse una y otra vez; Percebeiro, porque supuso el salto musical más importante que hemos dado y demuestra que no tenemos miedo a mezclar estilos; y Lo llamaban rock'n'roll, porque resume perfectamente nuestra forma de entender la música.

¿Qué fue lo más complicado durante estos diez años?

Mantener viva la ilusión. Ser una banda independiente significa pagarlo todo y compaginar la música con el trabajo y la vida personal. Hubo momentos en los que nos preguntamos si merecía la pena seguir, pero al final siempre acabábamos en el local de ensayo y allí desaparecían todas las dudas.

¿Hay algún concierto que marcara un antes y un después?

Sin duda, la presentación de nuestro último disco en la Sala Garufa. Vendimos todas las entradas dos meses antes y aquello nos hizo entender que el proyecto ya no era solo de nuestras familias y amigos. Había mucha gente que había decidido hacerlo suyo. Ese concierto nos hizo creer que podíamos aspirar a mucho más.

"Percebeiro pedía algo diferente" Mar de Fondo

El disco Lo llamaban rock'n'roll parece toda una declaración de intenciones.

Lo es. Vivimos en una época en la que parece que el rock ya no vende y todo gira alrededor de las modas. Nosotros pensamos justo lo contrario. Mientras haya alguien que necesite contar una historia de verdad, el rock seguirá vivo. El disco habla precisamente de eso, de resistencia.

¿Qué aporta este trabajo respecto a los anteriores?

Sobre todo, personalidad. Es el primer disco en el que sentimos que no hemos intentado parecernos a nadie. Musicalmente es mucho más ambicioso y valiente, pero, sobre todo, todas las canciones suenan a Mar de Fondo.

'Percebeiro' contó con la colaboración de Abraham Cupeiro y músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Cómo nació ese proyecto?

Desde el principio supimos que esa canción pedía algo diferente. Habla de Galicia, del mar y de nuestras raíces, y queríamos vestirla como se merecía. Trabajar con Abraham Cupeiro, con músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia y con José Cancela fue un aprendizaje enorme y nos demostró que una buena canción no entiende de estilos.

"Queremos ganarnos al público ciudad a ciudad" Mar de Fondo

En septiembre empezáis vuestra primera gira nacional. ¿Predomina la ilusión o el vértigo?

Muchísima ilusión. Siempre existe cierto vértigo porque sales de casa para tocar delante de gente que no te conoce, pero precisamente eso es lo bonito. Queremos demostrar quién es Mar de Fondo y dejar un buen concierto en cada ciudad.

¿Creéis que hay espacio fuera de Galicia para una banda como la vuestra?

Totalmente. Las canciones no entienden de fronteras. No queremos salir fuera a presumir de nada, sino a ganarnos al público canción a canción.

¿Qué ciudades esperáis con más ganas?

Madrid y Barcelona siempre son especiales, pero también tenemos muchas ganas de tocar en el País Vasco, Valencia o Sevilla. Cada ciudad nueva es una historia que empieza desde cero.

¿Habéis preparado un directo diferente para esta gira?

Sí. Hemos trabajado mucho el espectáculo para que tenga ritmo de principio a fin. Queremos defender el nuevo disco, pero también recuperar canciones que ya forman parte de nuestra historia.

"A Coruña tiene muchísimo talento" Mar de Fondo

Siempre habéis reivindicado la escena coruñesa. ¿Creéis que la ciudad cuida a sus bandas?

Siempre se puede hacer más. A Coruña tiene muchísimo talento y a veces cuesta demasiado crecer sin irse fuera. Aun así, también hay mucha gente trabajando desde salas, festivales y asociaciones para que sigan pasando cosas buenas.

¿Qué diferencia a la escena musical coruñesa?

Tiene mucha personalidad. Aquí las bandas hacen música porque la sienten, no porque sea rentable. Hay mucha cultura de local de ensayo y de carretera, y eso se nota.

Quien os vea por primera vez en el Noroeste, ¿qué encontrará?

Cinco músicos dejándose el alma. Mucha energía, guitarras y canciones que hablan de la vida de cualquiera. Nosotros no subimos al escenario a parecer una banda de rock, sino a vivirlo de verdad.

"Nuestro mayor sueño es seguir haciendo canciones que la gente sienta como suyas" Mar de Fondo

¿Quién es el más perfeccionista del grupo?

Jesús, sin discusión. Siempre piensa que todo puede mejorar un poco más.

¿Y quién tiene más nervios antes de salir al escenario?

También Jesús. Quiere que todo salga perfecto, aunque en cuanto suena el primer acorde desaparecen los nervios.

¿Qué canción nunca puede faltar en un concierto?

Mar de Fondo. Es la canción que da nombre a la banda y la que mejor representa quiénes somos. Nos recuerda de dónde venimos y por qué empezamos este viaje.

Si hablamos dentro de cinco años, ¿qué os gustaría haber conseguido?

Seguir siendo la misma banda, con los mismos valores, pero tocando delante de mucha más gente. Haber recorrido España varias veces, seguir sacando discos y demostrar que una banda independiente también puede hacerse un hueco sin renunciar a su identidad.

¿Y el sueño más ambicioso?

Hace diez años parecía imposible grabar con Abraham Cupeiro, trabajar con músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, llenar la Sala Garufa o tocar en el Noroeste. Hemos aprendido que la palabra "imposible" dura muy poco cuando trabajas de verdad. Nos gustaría estar en festivales como Sonorama, Leyendas del Rock o Resurrection Fest, compartir escenario con bandas que admiramos y algún día llenar el Coliseum de A Coruña. Pero, sobre todo, queremos seguir haciendo canciones que la gente sienta como suyas. Ese sería el verdadero éxito.