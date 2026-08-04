Dorian, sobre su concierto del miércoles en A Coruña: "Haremos un repaso de todo nuestro repertorio"

Pocas bandas han conseguido convertir la mezcla de electrónica, new wave e indie en un sello tan reconocible como Dorian. Tras más de dos décadas de trayectoria, himnos como Cualquier otra parte o La tormenta de arena han trascendido el circuito independiente y forman parte de la banda sonora de varias generaciones, mientras el grupo continúa llenando salas y festivales dentro y fuera de España.

Este miércoles 5 de agosto, Dorian regresará al Festival Noroeste Estrella Galicia con un concierto gratuito en la plaza de María Pita, uno de los escenarios principales de la cita coruñesa. Para Belly Hernández, teclista y una de las fundadoras del grupo, volver a A Coruña supone reencontrarse con una ciudad que ha acompañado a la banda desde sus primeros años y actuar, además, en un lugar con un significado muy especial para ella.

En esta entrevista, Belly recuerda los primeros conciertos de Dorian en Galicia, reflexiona sobre el proceso creativo del álbum Futuros imposibles, explica cómo vivieron la publicación del libro A cualquier otra parte y adelanta qué puede esperar el público del concierto que ofrecerán en el corazón de A Coruña.

Regresáis al Festival Noroeste cuatro años después de vuestra actuación de 2022 en el muelle de Trasatlánticos. ¿Qué recuerdos conserváis de aquel concierto y del público de A Coruña?

Llevamos muchos años viniendo a tocar a A Coruña y tenemos un recuerdo especial de esta ciudad porque fue uno de los primeros lugares en los que empezamos a llenar salas, concretamente en el Mardi Gras. Galicia en general es un lugar donde nuestra música siempre ha tenido muy buena acogida y esta ocasión es muy especial para nosotros porque vamos a tocar en María Pita, una plaza emblemática.

En 2021 actuasteis en el Hall Proa de Palexco y ahora pasáis a un espacio monumental como la plaza de María Pita. ¿Cómo cambia vuestro directo cuando tocáis en una sala frente a cuando lo hacéis en el corazón mismo de la ciudad, a cielo abierto y ante un público mucho más heterogéneo?

Son sensaciones diferentes. Cuando tocas en una sala se establece una intimidad y hay oportunidad de tocar otro tipo de canciones más nicho, tirando de repertorio más antiguo. Sin embargo, a nosotros también nos encanta tocar en fiestas populares porque nos permiten hacer contacto con un público más allá de la escena indie. Se trata de conciertos muy emotivos y, para mí, este caso tiene doble valor, porque la plaza de María Pita es donde me casé.

¿Hay alguna canción de Dorian que el público coruñés haga suya de una manera particular?

Siempre hay un par de canciones muy populares que no pueden faltar. La gente se emociona al escucharlas porque ya han trascendido y se han convertido en pequeños himnos. Me refiero a temas como Cualquier otra parte o La tormenta de arena. Pero más allá de eso, el público coruñés nos conoce desde hace muchos años y se sabe muy bien nuestro repertorio, así que podemos tocar canciones de todo tipo.

El álbum Futuros imposibles nació marcado por el duelo, la transformación personal y la decisión de mantener unido el grupo después de una etapa muy difícil. ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de interpretar esas canciones ahora que ha pasado tiempo desde su composición?

Sí que es verdad que es uno de los discos más autoconfesionales que hemos hecho jamás porque, si bien es cierto que cuando creas una canción hablas de ti, de los que te rodean y de tu entorno, nunca lo habíamos hecho de una forma tan franca y directa. En el álbum se tocan temas como mi ruptura sentimental con Marc, que es el vocalista del grupo, con quien mantuve una relación durante 20 años y, claro, nuestra historia estaba completamente unida a la de la banda. La verdad es que no estábamos acostumbrados a un nivel de exposición tan directa, pero yo creo que el arte tiene mucho de esa necesidad de contar lo que te ocurre, aunque sea muy fuerte. Mucha gente pregunta cómo se siente uno cuando hay canciones que hablan de forma tan franca sobre ti, y que encima las tienes que interpretar, pero lo cierto es que esas canciones pasan a ser del público, las acabas entregando y marcas una distancia con todo eso que estás contando.

Este año habéis publicado A cualquier otra parte, un libro que repasa las dos primeras décadas de la banda y también la evolución de la escena independiente española. ¿Hubo algún episodio de vuestra propia historia que, al reconstruirlo para el libro, recordarais de una forma muy distinta a como ocurrió realmente?

Es bastante chocante, porque nuestra banda no es nada nostálgica en el sentido de que siempre hemos mirado hacia adelante. Creo que lo más emocionante del libro fue narrar nuestros inicios y reconstruir esa Barcelona tan potente y tan artística que tuvimos a finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Repasamos un poco cómo éramos durante nuestra juventud, lo osados que éramos y la fuerza con la que defendíamos nuestra música. Una nota interesante es que el periodista que ha escrito el libro nos hizo las preguntas por separado, entonces de alguna manera se plasman distintos puntos de vista de una misma historia, y eso produce mucha sorpresa. Al final, cuando lo lees te das cuenta de que somos unos privilegiados y que nos sentimos muy afortunados de continuar ofreciendo nuestra música después de veinte años; y sobre todo ves que no hemos perdido ni la ilusión ni la ambición como banda.

Habéis adelantado que el próximo disco recuperará con fuerza los sonidos electrónicos característicos de Dorian. ¿Ese nuevo rumbo podrá escucharse ya de alguna manera en el concierto de María Pita, ya sea mediante canciones nuevas, arreglos o una puesta en escena diferente?

Ese componente electrónico forma parte del ADN de Dorian y nos encanta. Eso sí, los discos tienen vidas distintas y eso mola porque significa que posees ambición artística. Por lo general, nosotros hacemos mucho caso de nuestra intuición y de lo que nos pide el cuerpo en cada momento, y tenemos la sensación de que el próximo álbum nos va a pedir recalcar nuestra parte electrónica. Pero eso todavía está por ver, aún estamos empezando a componer. Entonces, en este concierto en María Pita lo que vamos a hacer es un repaso de todo nuestro repertorio; no van a faltar las canciones emblemáticas. Además, habrá espacio para pasajes electrónicos pero también para canciones más introspectivas y relajadas. Será un concierto bastante completo.