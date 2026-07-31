Rosana actuará gratis en A Coruña el día del eclipse con un concierto especial en Santa Margarita

La cantante y compositora Rosana ofrecerá un concierto gratuito en A Coruña el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total que convertirá a la ciudad en uno de los principales puntos de observación del fenómeno astronómico.

La actuación tendrá lugar a las 18:00 horas en el Parque de Santa Margarita.

La alcaldesa, Inés Rey, confirmó este viernes que el espectáculo será una propuesta extraordinaria, al margen del programa habitual de las Fiestas de María Pita, aunque se celebrará durante el mismo periodo estival.

Rosana, una de las cantautoras más populares del panorama musical español, llegará a la ciudad con un repertorio que previsiblemente incluirá algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera, como El talismán, A fuego lento, Si tú no estás o Pa’ ti no estoy.

Desde el lanzamiento de su álbum Lunas rotas en 1996, la artista ha vendido millones de discos y se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del pop en español.