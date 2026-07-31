La preventa de entradas para el concierto de Don Omar en A Coruña arranca este martes

La cuenta atrás para la llegada de Don Omar a Galicia da un nuevo paso. El artista puertorriqueño abrirá este martes 4 de agosto, a las 12:00 horas (hora local), la preventa de entradas para su gira europea The Last King World Tour, que incluirá un concierto en el puerto de A Coruña el próximo 18 de julio de 2027.

Para acceder a esta venta anticipada, los interesados deberán registrarse previamente en la página web oficial del cantante, donde recibirán un código que les permitirá participar en la preventa. El concierto coruñés será el único que ofrecerá Don Omar en Galicia y pondrá el broche final a la etapa española de una gira que también pasará por Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga.

La actuación en Galicia ya había sido anunciada a mediados de julio, cuando el artista desveló las fechas de su gira europea. Sin embargo, todavía no se habían puesto a la venta las entradas.

Por el momento, Don Omar únicamente ha confirmado el inicio de la preventa. La fecha en la que comenzará la venta general y los precios de las localidades para los conciertos europeos todavía se desconocen.

Los grandes éxitos de "The Last King"

La gira europea arrancará el 24 de junio de 2027 y finalizará precisamente en A Coruña, donde el cantante repasará algunos de los temas más populares de su carrera, como Dale Don Dale, Danza Kuduro o Dile.

Con una trayectoria iniciada en 2003 con el lanzamiento de The Last Don, Don Omar se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del reguetón.

Su último álbum, Forever King, vio la luz en 2023 y se suma a un repertorio que le ha valido discos multiplatino, premios Latin Grammy y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.