La bachata reina en A Coruña con el concierto de Romeo Santos y Prince Royce

Los ritmos de bachata se dejaron sentir en la noche del jueves en A Coruña, donde Romeo Santos y PrinceRoyce se subieron al escenario del muelle de Batería en una nueva cita de su gira europea Mejor Tarde Que Nunca.

La expectación por ver en directo a los dos artistas quedó patente en la ciudad horas antes del concierto, con sus fans más acérrimos haciendo cola frente a las puertas del recinto desde la noche anterior.

Una vez dentro, la pasión por los dos artistas fue común a todo el público, que empezó a vibrar con los primeros acordes de BLTN (Better Late than Never) el tema y último álbum de los dos cantantes que también da nombre a este tour.

La música siguió sonando con La Diabla, Recházame o Celeste.

Los fans, llegados desde distintos puntos no solo de Galicia, sino también de España como el País Vasco o Cantabria, no dejaron de corear las letras en ningún momento, cantando tanto los temas propios de Santos y Royce como otros que se colaron en el concierto como su versión de Stand by Me.

Imitadora, Llévame contigo, Necio o Jezabel fueron otras de las canciones que los dos cantantes interpretaron en directo sobre un escenario en el que fueron los protagonistas, acompañados en la parte superior por una orquesta y con un fondo que cambiaba entre distintos tonos naranjas.

El momento álgido llegó cuando sonó Propuesta Indecente.

La aventura de Romeo Santos y Prince Royce fue una de las últimas en sonar en el muelle de Batería, marcando uno de los momentos más icónicos de la noche.

Pero no para todo el mundo. En el concierto también hubo tiempo para el romanticismo, con una pedida de mano en medio del público.

Con Lokita por mí, el rey y el príncipe de la bachata cerraron un concierto en la ciudad herculina que los fans no olvidarán.