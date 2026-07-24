El único concierto de Don Omar en Galicia será en A Coruña

El concierto que dará Don Omar el próximo verano en Galicia será finalmente en el puerto de A Coruña. La actuación será el 18 de julio de 2027, como ya se había avanzado el pasado 16 de este mismo mes, cuando el artista desveló las paradas de su gira europea The Last King.

Las entradas saldrán próximamente a la venta. Mientras, el puertorriqueño ya ha activado el registro para la preventa de su gira europea en su web.

Antes de dar el que será su único concierto en Galicia, Don Omar pasará por Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga.

Este año, Don Omar está ya de gira con su The Last King Tour, aunque por América. Sus próximas citas serán este otoño en varias ubicaciones de Estados Unidos. En algunas como Reading, Dallas, Orlando o Miami ya ha agotado todas las entradas disponibles.

Aquí, las entradas parten de un precio de unos 90 dólares, el equivalente a 78,50 euros, aunque los precios para los conciertos europeos no se han confirmado todavía.

Para ver a Don Omar en Europa habrá que esperar al próximo año.

Esta parte de la gira arrancará el 24 de junio de 2027 y terminará casi un mes después con su cita en A Coruña, siendo España el país que más conciertos concentra, un total de seis. En ellos sonarán grandes temas como Dale Don Dale, Danza Kuduro o Dile.

"El Rey", repasará sobre el escenario los éxitos que le han llevado a lo más alto de la música internacional y a ser un referente en el reggaetón con una trayectoria que comenzó en 2003 con su álbum debut The Last Don.

En estos 23 años, el artista ha recopilado reconocimientos como discos multi-platino, premios Latin Grammy y miles de billones de streams.

Su último trabajo, Forever King, se lanzó en 2023 con canciones como Carcelero, Cariñito, Magdalena o Te abandonó.