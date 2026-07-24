Cuenta atrás para el Morriña Fest 2026: todo listo para tres días de música en A Coruña

El Morriña Fest ya está preparado para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición en el puerto de A Coruña. Horas antes de que se abran las puertas del recinto, las autoridades realizaron este viernes un recorrido por las instalaciones para comprobar los últimos preparativos de un festival que, por primera vez, se celebrará durante tres días consecutivos, del 24 al 26 de julio.

El recorrido contó con la participación de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, quienes destacaron la consolidación del festival como una de las grandes citas musicales del verano gallego y la importancia de la colaboración institucional para hacerlo posible.

Fernández Prado recordó que el puerto mantiene su apuesta por abrir sus espacios a la ciudadanía y acoger actividades que trascienden la actividad portuaria. "Acogemos actividades que van más allá de las propias portuarias, con esa voluntad de ser una entidad que se relaciona con la ciudadanía. Queremos que la gente entre en el puerto, conozca estos espacios y los disfrute", señaló.

El presidente de la Autoridad Portuaria reconoció que la celebración de conciertos puede generar molestias puntuales entre algunos vecinos, aunque defendió el impacto positivo de este tipo de eventos. "Son pocos días al año y creo que vale la pena que entre todos aportemos nuestro granito de arena para tener un verano mejor en A Coruña. Si además tenemos actividades culturales y conciertos en el puerto, queremos colaborar para que sea un buen verano", afirmó.

Por su parte, la alcaldesa quiso agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en el montaje del festival. "Quiero empezar reconociendo la labor de todo el personal de montaje, sonido y técnicos que llevan días trabajando para que salga todo perfecto", destacó.

Rey también puso en valor el trabajo de la organización, de los patrocinadores y la colaboración entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. "Es una colaboración ejemplar que permite abrir el puerto a la ciudadanía y qué mejor forma de hacerlo que con música, grandes artistas internacionales y miles de personas disfrutando este fin de semana de la música en directo", señaló.

Tres días de música

El Morriña Fest volverá a convertir desde este viernes el puerto de A Coruña en uno de los grandes epicentros musicales del verano. El festival se celebrará los días 24, 25 y 26 de julio en el muelle de Calvo Sotelo, una ubicación ya consolidada tras el traslado del evento desde O Burgo y su paso por el estadio de Riazor.

El cartel de esta edición reúne a artistas nacionales e internacionales como Myke Towers, Henry Méndez, Belén Aguilera, 9Louro o Lewis Potter, entre otros, repartidos en dos escenarios.

Como principal novedad, el Morriña Fest incorpora por primera vez una tercera jornada con Brunch, un formato centrado en la música electrónica que aterriza en Galicia con algunos de los nombres más destacados de la escena internacional. Con esta ampliación, el festival no solo gana un día más de programación, sino que diversifica su oferta musical y amplía su alcance.