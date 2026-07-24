BEATOUT week revela el reparto por días y sortea cinco abonos para su sexta edición

Ya se sabe que artistas actuarán cada jornada en el Parque de Santa Margarita y el próximo lunes se abrirá la venta de entradas por día

BEATOUT week 2026 sigue desvelando novedades de cara a su sexta edición.

La cita coruñesa ya ha anunciado cómo queda distribuida la programación de conciertos por días, permitiendo al público conocer cuándo actuará cada uno de los artistas que pasarán por el escenario del Parque de Santa Margarita los próximos 20, 21 y 22 de agosto.

Con esta publicación, quienes estaban esperando para organizar su asistencia ya pueden planificar qué jornada o jornadas quieren vivir.

Además, el próximo lunes 27 se pondrán a la venta las entradas de día, una de las opciones más demandadas por quienes todavía no habían adquirido su acceso.

La programación reunirá durante tres jornadas a algunas de las propuestas que están marcando el presente de la escena contemporánea.

El jueves será el turno de Metrika, Reality, Stereo Madness, XianPais y Xmaseda.

El viernes subirán al escenario Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y pablopablo.

Akriila cerrará el sábado la programación junto a El Bugg, Fukai Club, Lg1do y Yapi.

Coincidiendo con este anuncio, BEATOUT week ha puesto en marcha un sorteo con el que regalará cinco abonos individuales para disfrutar de los tres días de conciertos.

BEATOUT week 2026 se celebrará del 17 al 23 de agosto en A Coruña, con los conciertos principales los días 20, 21 y 22 en el Parque de Santa Margarita. La programación seguirá completándose en las próximas semanas con nuevas actividades y contenidos que formarán parte de esta semana dedicada a las nuevas voces y a los proyectos que están marcando el rumbo de la música actual.