Guía del Morriña Fest 2026 en A Coruña: artistas, horarios, recogida de pulseras...

A Coruña volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la música con el Morriña 2026. El festival regresa al puerto coruñés los días 24, 25 y 26 de julio con un amplio cartel en el que habrá artistas tanto nacionales como internacionales. Henry Méndez, Myke Towers, 9Louro, Belén Aguilera y Lewis Potter son algunos de los artistas que pasarán por sus dos escenarios durante estos tres días.

El Morriña Fest continúa creciendo desde su primera edición en O Burgo (Culleredo), pasando por la celebrada en el Estadio de Riazor hasta llegar al puerto de A Coruña. Será, precisamente, en el muelle de Calvo Sotelo, una ubicación ya consolidada dentro del festival, donde actuarán los artistas que conforman el cartel de esta edición de 2026.

Se trata de un festival que, además de por variedad de artistas musicales de renombre, genera un impacto económico importante para A Coruña y los municipios de su área. Además, por primera vez el Morriña Fest contará con una tercera fecha.

La nueva jornada llegará de la mano de Brunch, un formato que aterriza en Galicia dentro del festival y que reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional. Con esta ampliación, el Morriña no solo suma un día más, sino que diversifica su propuesta y amplía su alcance.

¿Quedan entradas a la venta?

El festival ya ha agotado las entradas y abonos para sus precios iniciales, pero las personas interesadas en disfrutar del Morriña Fest todavía pueden hacerse con una localidad a través de la página web.

Todavía quedan entradas disponibles para disfrutar de cualquiera de los tres días del festival. En concreto, para el viernes y el sábado, las dos jornadas principales del evento, se pueden adquirir entradas de día o abonos para ambos días. También hay entradas disponibles para la jornada de Brunch Electrónico del domingo, así como abonos para los tres días.

Los compradores interesados en adquirir una de las entradas deberán dar sus datos (nombre y apellidos, correo electrónico, país y código postal) y dispondrán de 10 minutos para completar el proceso, mediante el que podrán adquirir un máximo de ocho entradas. Los únicos métodos de pago aceptados son tarjeta Mastercard o VISA o Waylet.

Todos los asistentes deben poseer una entrada general para acceder al recinto. Los menores de 16 años deben estar acompañados en todo momento de su padre, madre o tutor legal. Las entradas son nominativas, por lo que deberán indicarse nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, país y código postal de cada uno de los asistentes.

¿Dónde recoger las pulseras antes del festival?

Como viene siendo habitual en el festival las entradas o abonos se cambiarán por una pulsera personal e intransferible al inicio del festival. Estas se podrán recoger en el área de validación, pero antes se podrán recoger en Marineda City. El centro comercial será el único punto habilitado los días 22 y 23 de julio para la recogida anticipada de las pulseras: el horario es de 12:00 a 21:00 horas.

El punto de pulseración estará ubicado en la planta 1, en el pasillo de los deportes. Además, las personas que retiren con anticipación su pulsera en Marineda City conseguirán un descuento del 10% en la colección exclusiva Cero de Costa x Morriña Fest. Este solo podrá ser canjeado en la tienda que la marca tiene en el centro comercial.

¿Qué método de pago habrá?

Desde hace varias ediciones del festival el Morriña utiliza como único método de pago válido las pulseras cashless. Con ellas se podrá pagar tanto las consumiciones en las foodtrucks y las barras como realizar compras de merchandising.

Los asistentes deberán guardar la pulsera tras el Morriña Fest para poder acceder a la devolución del saldo no usado, que se realizará mediante el escaneo del código QR que tienen. Por lo que la organización recomienda no quitársela ni manipularla hasta el final del festival, en caso de que alguien lo necesite deberá comunicarlo al personal del festival.

Las personas interesadas pueden precargar la pulsera antes del evento para evitar colas y beneficiarse de las bonificaciones: cinco euros de regalo por una prerrecarga de 50 y 12 euros de regalo si la prerrecarga es de 100. Esta oferta, sin embargo, es limitada y una vez agotada, las prerrecargas serán sin promoción. El proceso de precarga en línea está disponible desde el día 23 de junio de 2026 a las 12:00 horas y estarán disponibles únicamente hasta el domingo 19 de julio de 2026 a las 23:59 horas.

Una vez iniciado el festival, los asistentes solo podrán recargar la pulsera en los puntos físicos habilitados en el recinto tanto en efectivo como con tarjeta. La pulsera puede recargarse tantas veces como sea necesario y el público podrá consultar el saldo que les queda preguntando en los puntos de recarga.

Finalizado el festival, las devoluciones estarán disponibles desde las 10:00 horas del martes 28 de julio, hasta las 10:00 horas del martes 11 de agosto de 2026. No se tramitarán solicitudes una vez terminado el plazo y el importe de las bonificaciones de la precarga no es reembolsable. El saldo promocional será el último en consumirse en cada una de las pulseras.

¿Cuándo y dónde actuará cada uno de los artistas?

Morriña Fest contará este 2026 con dos escenarios: Escenario Ron Negrita y Escenario Estrella Galicia. Ambos se alternarán para acoger los conciertos programados tanto el viernes 24 de julio como el sábado 25 de julio. El domingo los conciertos se desarrollarán únicamente en un escenario: el Escenario Principal.

La apertura de puertas en la jornada del viernes será a las 18:20, el sábado a las 18:45 y el domingo a las 18:30. Estos son los horarios de las actuaciones de cada uno de los artistas del festival y el escenario al que se subirán:

Viernes 24 de julio

18:50 - 19:30 horas: Lemot (Escenario Ron Negrita)

19:30 - 20:30 horas: Belén Aguilera (Escenario Estrella Galicia)

20:30 - 21:10 horas: Javi Chapela (Escenario Ron Negrita)

21:20 - 22:10 horas: Luck Ra (Escenario Estrella Galicia)

22:10 - 23:00 horas: Marlena (Escenario Ron Negrita)

23:00 - 00:00 horas: Juanes (Escenario Estrella Galicia)

00:00 - 00:50 horas: John Pollón (Escenario Ron Negrita)

00:50 - 02:00 horas: Manuel Turizo (Escenario Estrella Galicia)

02:00-02:50 horas: Henry Méndez (Escenario Ron Negrita)

Sábado 25 de julio

19:10 - 19:50 horas: Lewis Potter (Escenario Estrella Galicia)

19:50 - 20:40 horas: 9Louro (Escenario Ron Negrita)

20:40 - 21:40 horas: Hard GZ (Escenario Estrella Galicia)

21:40-22:30 horas: Junior H (Escenario Ron Negrita)

22:30 - 23:30 horas: Young Miko (Escenario Estrella Galicia)

23:30 - 00:30 horas: D.Valentino (Escenario Ron Negrita)

00:30 - 01:30 horas: Mike Towers (Escenario Estrella Galicia)

01:30 - 02:30 horas: MVRK (Escenario Ron Negrita)

Domingo 26 de julio