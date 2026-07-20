Las fans de Aitana ya hacen cola en A Coruña: "Queremos que nos suba al escenario a bailar"

El fenómeno Aitana ya se vive en A Coruña dos días antes del concierto. Aunque el Cuarto Azul World Tour no llegará al Coliseum hasta este miércoles 22 de julio, las primeras fans ya han instalado su campamento a las puertas del recinto. Marta Vázquez y Marian Garrido fueron las primeras en llegar este lunes de madrugada con un objetivo claro: asegurarse un sitio privilegiado en la pista para disfrutar del espectáculo.

Las dos jóvenes salieron de casa antes del amanecer convencidas de que encontrarían ya una larga cola. "Salimos sobre las cinco y pico de la mañana porque pensamos que iba a haber gente, pero al final no había nadie, así que mejor", cuentan entre risas.

La espera no la harán solas. Forman parte de un grupo de nueve seguidoras que se irán turnando durante los próximos dos días para mantener el puesto hasta la apertura de puertas. "Somos nueve. Ahora al mediodía hacemos cambio con otras dos niñas, por la noche vienen otras dos y mañana por la mañana volvemos otra vez nosotras", explican.

Para ambas, la espera merece la pena. Aitana hacía tiempo que no ofrecía un concierto propio en la ciudad. "Hace mucho que no da un concierto en A Coruña. Vino al Morriña Fest, pero no es lo mismo un festival que un concierto suyo. El último fue en 2021 y todavía estábamos en pandemia, había sillas", recuerdan.

El sueño: subir al escenario con Aitana

Además de disfrutar del concierto desde las primeras filas, Marta y Marian tienen una ilusión muy concreta: convertirse en protagonistas por unos minutos durante el espectáculo. "Queremos que nos suba al escenario a bailar Las Babys", aseguran.

No sería una sorpresa. Uno de los momentos más esperados del Cuarto Azul World Tour llega precisamente durante ese tema, cuando la cantante suele invitar a varios fans a acompañarla sobre el escenario, convirtiendo esa actuación en una experiencia inolvidable para quienes son elegidos.

La gira de Aitana destaca por una cuidada puesta en escena, un potente despliegue audiovisual y numerosas coreografías. Aunque la artista nunca ha ocultado que no es bailarina profesional, ha convertido el baile en uno de los grandes atractivos del espectáculo, con coreografías vistosas y un escenario diseñado para que incluso quienes se encuentran más alejados puedan seguir cada detalle gracias a las grandes pantallas.