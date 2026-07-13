Ricky Merino, María Isabel y Leticia Sabater ponen el broche final al Atlantic Pride de A Coruña

El Atlantic Pride se despidió este domingo de A Coruña tras una última jornada en la que la música volvió a ser la gran protagonista de los Jardines de Méndez Núñez.

El festival, convertido ya en una de las citas imprescindibles del verano coruñés y referente por su carácter gratuito e inclusivo, puso el broche final a una nueva edición con una programación que reunió sobre el escenario a Coro Cores, Ricky Merino, María Isabel, Leticia Sabater y DJ Flashback.

La tarde arrancó a las 19:30 horas con la actuación del Coro Cores, un proyecto coral que promueve la diversidad a través de la música y que fue el encargado de abrir la última jornada del Orgullo del Norte.

Tras la actuación del Coro Cores, Ricky Merino tomó el relevo sobre el escenario de los Jardines de Méndez Núñez. El cantante, actor y presentador, conocido por su paso por Operación Triunfo 2017, ofreció un concierto en el que alternó temas propios con versiones muy reconocibles. Entre ellas sonaron Carnaval, una original interpretación de Wannabe, de las Spice Girls, y La revolución sexual.

María Isabel hizo viajar al público a los años 2000

A las 21:30 horas llegó el turno de María Isabel, que hizo viajar a los asistentes a los primeros años de los 2000 con un repertorio repleto de algunos de los temas que marcaron a toda una generación. No faltaron canciones como No me toques las palmas que me conozco, De qué vas o la inolvidable Antes muerta que sencilla, el tema con el que ganó Eurovisión Junior en 2004 y que volvió a convertirse en uno de los momentos más coreados de la noche.

Leticia Sabater desató la fiesta en el cierre del festival

La recta final de la jornada estuvo marcada por la actuación de Leticia Sabater, que se incorporó al cartel tras la cancelación de Soraya por motivos de salud. Su llegada al escenario fue recibida con entusiasmo por el público, que no dejó de cantar y bailar durante toda la actuación.

La artista interpretó temas como Yo quiero bailar, de Sonia y Selena, La Morocha y su popular La Salchipapa, para la que invitó a subir al escenario a más de una decena de personas. Tampoco faltó Mandanga Style, de Amador Rivas.

El broche definitivo a esta edición lo puso DJ Flashback, encargado de cerrar una semana de conciertos y actividades que volvieron a consolidar al Atlantic Pride como una de las grandes citas del verano en A Coruña.