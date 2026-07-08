Los Zigarros ofrecerá dos conciertos en Galicia en 2027: fechas, ciudades y venta de entradas

Los Zigarros regresa a la carretera con la gira de presentación de Carne con patatas, con la que hará doble parada en Galicia en 2027. Este álbum inaugura una nueva etapa para la banda sin perder la esencia que los ha convertido en una de las referencias imprescindibles del rock en castellano.

El grupo, que atesora una trayectoria construida a base de canciones memorables y una reputación incontestable sobre los escenarios, afronta este nuevo capítulo con la misma actitud que ha marcado su carrera desde el principio: honestidad, electricidad y una conexión única con el público.

Carne con patatas reunirá las nuevas composiciones del disco junto a los temas que ya forman parte del repertorio imprescindible de la banda, en un directo donde la contundencia, la autenticidad y el carácter vuelven a situarse en el centro. Los Zigarros hará en cada una de sus actuaciones lo que mejor sabe hacer: convertir cada concierto en una celebración compartida.

Los Zigarros se ha consolidado como una de las bandas de rock más sólidas del panorama musical y ahora emprende una gira que volverá a recorrer algunas de las principales salas y festivales del país durante los primeros meses de 2027. Estas son las actuaciones previstas en Galicia:

19 de febrero en la Sala Tebras, Lugo

5 de marzo en la Sala Capitol, Santiago de Compostela

Las personas interesadas en disfrutar del directo del grupo podrán adquirir las entradas desde el jueves 9 de julio a las 12:00 horas en www.loszigarros.com.