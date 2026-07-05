Pablo Alborán sube al escenario a Lemot y Xoán Fórneas en su concierto en A Coruña

Concierto de Pablo Alborán en el Coliseum. Concello de A Coruña

Este sábado, la gira KM0 de Pablo Alborán recaló en el Coliseum de A Coruña donde, además del andaluz, por el escenario pasaron nombres como Lemot o Xoán Fórneas.

El cantante interpretó cerca de una treintena de canciones entre las que estuvieron Clickbait, Tabú o Tanto.

Tampoco faltaron algunos de sus temas que se han convertido en clásicos como Saturno o Solamente tú, uno de los primeros éxitos con el que se dio a conocer hace ya 15 años.

En la cita en el Coliseum de A Coruña también se vivió uno de los grandes momentos de cada concierto de esta gira, en la que Alborán invita al escenario a una quincena de fans.

Y entre los invitados, Alborán también se rodeó de talento gallego.

La banda Lemot, compuesta por Álex y Pablo, se sumó al andaluz para interpretar juntos Te he echado de menos, una de las canciones más conocidas de Alborán.

Otro nombre gallego fue el de Xoán Fórneas, compañero de reparto del malagueño en la serie Respira, y que, en la música, tiene como nombre artístico O Xoán.

Ambos cantaron juntos Lágrimas de Dulce Pontes.

"Grazas A Coruña por unha noite inesquecible", declaraba Alborán en gallego en sus redes sociales.

"Este regreso significa un novo quilómetro cero na nosa historia, porque o que sentín esta noite non o sentira nunca. Grazas pola inspiración que me regalades. Viva a terra galega, viva a vosa cultura e viva a música sen fronteiras nin barreiras!!!!", celebró el andaluz.