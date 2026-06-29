Rock en Canido presenta su cartel: el festival será el 27 de agosto en Ferrol

Imagen de archivo de Rock en Canido. Rock en Canido

El próximo 27 de agosto el parque Antón Varela de Ferrol acogerá una nueva edición de Rock en Canido.

El festival, que forma parte del programa de fiestas de la ciudad, ha confirmado ya sus actuaciones. Entre ellas están Los Deltonos, Shug R'Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita. En anteriores ediciones ya han pasado por el barrio ferrolano Aurora & The Betrayers, Stoned at Pompeii, Julie’s Joplin o O Funk’illo.

La cita comenzará a las 20:30 horas.

En palabras de Arán López, concelleiro de Festas, esta es "una potente apuesta por el rock en la ciudad, con artistas que llenarán el parque".