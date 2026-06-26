El Atlantic Pride de A Coruña ya tiene programación: Alba Reche, Soraya o Azúcar Moreno, entre las artistas

El Atlantic Pride ya ha desvelado la programación completa de su sexta edición, que volverá a llenar de música, cultura y reivindicación el centro de A Coruña del 5 al 12 de julio. Durante ocho días, la ciudad acogerá conciertos gratuitos, sesiones de DJ, actuaciones drag y actividades culturales repartidas entre la Praza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez.

Domingo 5 de julio (Praza de Pontevedra)

20:00 horas: Kika Lorace

21:30 horas: Raze

22:30 horas: Jorge González

23:30 horas: DJ Licho

Lunes 6 de julio (Praza de Pontevedra)

22:00 horas: , presentado por Jonydasvie

23:15 horas: DJ Cés

Martes 7 de julio (Praza de Pontevedra)

20:00 horas: Paola

20:45 horas: Saia Santa

21:00 horas: Arde

22:00 horas: Electra

22:30 horas: Montedapena

23:30 horas: Paola

Miércoles 8 de julio (Praza de Pontevedra)

20:00 horas: Sasha Moon

20:30 horas: Kim Miller

21:00 horas: Alba Reche

22:30 horas: Terrae DJ's

Jueves 9 de julio (Jardines de Méndez Núñez)

20:30 horas: DJ Go

21:30 horas: Entrega de premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+

22:00 horas: Azúcar Moreno

23:30 horas: Whigfield

00:00 horas: DJ Go

Viernes 10 de julio (Jardines de Méndez Núñez)

20:30 horas: DJ Flashback

22:00 horas: Julieta

23:15 horas: Chloe Vittu y La Niña Delantro

00:00 horas: Miriam Rodríguez

01:30 horas: Dennis Moore

Sábado 11 de julio (Jardines de Méndez Núñez)

20:30 horas: DJ Licho

21:30 horas: Tú peleas como una vaca

22:30 horas: Pitita

23:00 horas: Choriza May

00:00 horas: Zahara Rave

01:30 horas: Oro Jondo

Domingo 12 de julio (Jardines de Méndez Núñez)

19:30 horas: Coro Cores

20:15 horas: Ricky Merino

21:30 horas: María Isabel

22:30 horas: Soraya

23:30 horas: DJ Flashback

Con una programación que mezcla artistas consolidados, nuevas voces del panorama musical y referentes del colectivo LGTBIQ+, el Atlantic Pride volverá a convertir A Coruña en uno de los epicentros del Orgullo en Galicia, con todas las actividades de acceso gratuito.