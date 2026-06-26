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El Atlantic Pride de A Coruña ya tiene programación: Alba Reche, Soraya o Azúcar Moreno, entre las artistas
El festival se celebrará del 5 al 12 de julio con conciertos gratuitos en la Praza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez
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El Atlantic Pride ya ha desvelado la programación completa de su sexta edición, que volverá a llenar de música, cultura y reivindicación el centro de A Coruña del 5 al 12 de julio. Durante ocho días, la ciudad acogerá conciertos gratuitos, sesiones de DJ, actuaciones drag y actividades culturales repartidas entre la Praza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez.
Domingo 5 de julio (Praza de Pontevedra)
20:00 horas: Kika Lorace
21:30 horas: Raze
22:30 horas: Jorge González
23:30 horas: DJ Licho
Lunes 6 de julio (Praza de Pontevedra)
22:00 horas: , presentado por Jonydasvie
23:15 horas: DJ Cés
Martes 7 de julio (Praza de Pontevedra)
20:00 horas: Paola
20:45 horas: Saia Santa
21:00 horas: Arde
22:00 horas: Electra
22:30 horas: Montedapena
23:30 horas: Paola
Miércoles 8 de julio (Praza de Pontevedra)
20:00 horas: Sasha Moon
20:30 horas: Kim Miller
21:00 horas: Alba Reche
22:30 horas: Terrae DJ's
Jueves 9 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
20:30 horas: DJ Go
21:30 horas: Entrega de premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+
22:00 horas: Azúcar Moreno
23:30 horas: Whigfield
00:00 horas: DJ Go
Viernes 10 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
20:30 horas: DJ Flashback
22:00 horas: Julieta
23:15 horas: Chloe Vittu y La Niña Delantro
00:00 horas: Miriam Rodríguez
01:30 horas: Dennis Moore
Sábado 11 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
20:30 horas: DJ Licho
21:30 horas: Tú peleas como una vaca
22:30 horas: Pitita
23:00 horas: Choriza May
00:00 horas: Zahara Rave
01:30 horas: Oro Jondo
Domingo 12 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
19:30 horas: Coro Cores
20:15 horas: Ricky Merino
21:30 horas: María Isabel
22:30 horas: Soraya
23:30 horas: DJ Flashback
Con una programación que mezcla artistas consolidados, nuevas voces del panorama musical y referentes del colectivo LGTBIQ+, el Atlantic Pride volverá a convertir A Coruña en uno de los epicentros del Orgullo en Galicia, con todas las actividades de acceso gratuito.