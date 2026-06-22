Xoel López y Caamaño&Ameixeiras actuarán este San Juan en A Coruña: estos son los horarios

El festival Noites do Porto celebra mañana 23 de junio su primera jornada de conciertos en el muelle de Batería. Tras inaugurar su sexta edición este lunes en el histórico club Jazz Filloa —espacio que este año acoge los directos de inauguración y de clausura del evento—, la programación se traslada al puerto para coincidir con la celebración de una de las noches más mágicas del año: San Juan.

La cita de este martes está protagonizada íntegramente por proyectos gallegos. Las puertas del muelle de Batería se abrirán a las 21:00 horas con una sesión de DJ de bienvenida y a lo largo de la noche el público podrá disfrutar de la opción gastronómica tradicional de la fecha, como son las sardinas, llegadas para la ocasión desde Malpica.

Las actuaciones comenzarán a las 22:00 horas con Caamaño&Ameixeiras. El dúo presentará los temas de su último trabajo, Quitar o aire, donde mezcla la música de raíz y el folk con elementos pop. A la medianoche, tras los fuegos artificiales y coincidiendo con el cambio de día, comenzará el concierto de Xoel López.

El músico coruñés vuelve a los escenarios de la ciudad para repasar su repertorio habitual y presentar las canciones de su último disco de estudio, Oniria Popular. Al escenario también se subirán nombres como Javier Calequi y Luisa Corral (Calequi y las Panteras) o las propias Caamaño&Ameixeiras.

Próxima cita

El festival continuará el próximo 25 de junio con el estreno en Galicia de La Tania. La ganadora de un Premio Goya por Los Almendros (con C Tangana y Yerai Cortés, de la BSO de La guitarra flamenca de Yerai Cortés) actuará en Garufa Club en una noche que abrirá el gallego Gitano de Palo, que presentará su nuevo disco.

Noites do Porto (organizado por MASGALICIA y apoyado por el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia —a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo— y Estrella Galicia) es el único evento coruñés que ofrece la oportunidad de vivir experiencias culturales inolvidables en la ciudad. Las entradas para sus directos están a la venta a través de la página web oficial www.noitesdoporto.com