Katy Perry sorprende en la Quintana, en Santiago de Compostela: "Es una chica encantadora"

Katy Perry ha causado sensación en Santiago de Compostela. La artista fue una de las grandes protagonistas del primer día de O Son Do Camiño, que arrancó con miles de personas coreando las canciones de la estadounidense y de otros cantantes nacionales como Dani Martín o Leire Martínez.

Pero antes de sorprender al público de O Son Do Camiño, la compositora visitó la capital gallega y, en concreto, estuvo paseando por los alrededores de la Catedral de Santiago, donde se sacó fotos para llevarse un recuerdo de la capital gallega.

"¡Qué sorpresa nos llevamos hoy! Nos encontramos con Katy Perry en la Terraza de La Quintana", recoge un post de redes sociales del local ubicado a los pies de la Catedral. La estadounidense, que conquistó Monte do Gozo con su energía, no dudó en sacarse una foto con Rebeca. "Un momento inesperado que hizo este día más especial. Gracias por la visita y por compartir un rato con nosotros", recoge la misma publicación.

Rebeca, camarera de La Quintana, vio a Katy Perry saliendo junto a su equipo de la Catedral de Santiago, en concreto de la zona donde está ubicada la tienda de recuerdos. La joven aprovechó para pedirle una foto, que la cantante aceptó.

"No fui muy abrumadora con ella por respeto hacia su persona, es muy atenta, una chica encantadora", explica Rebeca, todavía emocionada por haber podido conocer a la cantante, a la que alabó por su gran calidad vocal.

El equipo de Katy Perry se sentó en la terraza de La Quintana mientras la artista aprovechaba para sacarse fotos en la zona, tanto en la Quintana como en Praterías. Precisamente, una de las cosas que más sorprendió a la camarera del local es que el equipo de la estadounidense solo estuviese formado por tres o cuatro personas, además de su guardaespaldas.

"Creo que pasó bastante desapercibida", relata Rebeca, que considera que es "un lujo" tener a una artista de este nivel y a su equipo en el pub. Desde luego, una agradable anécdota para esta trabajadora que tiene para el recuerdo una foto con la artista que desató la locura en el festival.

Así fue el primer día de O Son Do Camiño

Katy Perry fue una de las grandes protagonistas del arranque de O Son Do Camiño 2026. La artista, además de cantar en primicia su nuevo sencillo, Watch it burn, se metió en una gran botella de plástico que rodó sobre las cabezas del público, que coreó los grandes temas de la cantante internacional.

Dani Martín fue otro de los artistas que más hizo vibrar a los asistentes, arrancando el concierto por todo lo alto con Zapatillas. Tampoco desilusionó Leire Martínez, que arrasó sobre el escenario de O Son Do Camiño dos años después de haber actuado con La Oreja de Van Gogh, grupo del que fue vocalista.

The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Barry B y Carlos Ares fueron los otros artistas encargados de hacer vibrar al público, que no se quiso perder la música electrónica de Aida Blanco, Supergloss, Bárbara Lago, MCR-T, DJ Gigola y Héctor Oaks.