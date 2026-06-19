El gallego que diseñó el traje de Leire Martínez para O Son Do Camiño: "Gracias por la confianza"

O Son Do Camiño arrancó su edición 2026 con un lleno absoluto en Monte do Gozo. Miles de personas disfrutaron este jueves del inicio del festival, que tuvo entre sus grandes protagonistas a Katy Perry, Dani Martín o Leire Martínez. Precisamente, esta última lució durante su actuación un traje con sello gallego.

El responsable del look con el que brilló la cantante es Mario Lorenzo, un joven diseñador que ha compartido en su perfil de Instagram el proceso de creación del traje con el que brilló la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

"Detrás de cada look hay muchas horas de trabajo, pruebas, cambios de última hora y un enorme esfuerzo para que todo funcione cuando llega el momento de subir al escenario", explica el diseñador en su publicación, en la que puede verse el proceso de creación del estilismo.

Mario Lorenzo tiene unas palabras de agradecimiento a Ana Prados: "Por su guía, sus consejos y su apoyo durante todo el desarrollo del outfit. Su experiencia y visión fueron fundamentales para dar forma al resultado final".

La profesora de patronaje, corte y confección también se mostró orgullosa del resultado a través de su perfil de Instagram: "Queríamos felicitar y decir que estamos muy orgullosas de nuestro alumno de prácticas Mario Lorenzo por hacerle este precioso estilismo a Leire Martínez que utilizó ayer en el festival O Son Do Camiño".

El diseñador, por su parte, también tuvo palabras para la cantante: "Gracias a Leire Martínez por la confianza". Y es que miles de personas presenciaron ayer el concierto de la artista, que se subió al escenario con un estilismo hecho con mimo y dedicación en Santiago de Compostela, tal y como ella explicó al público.

El bonito trabajo de Mario Lorenzo ha generado críticas muy positivas. "Es una preciosidad, una obra de arte" o "Qué pasada" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del joven, en la que es posible ver al detalle el estilismo: un corpiño con detalles en plata y los hombros al descubierto, pantalones anchos y cola.

Un joven con proyección

Este no es el primer trabajo que el joven realiza con gran éxito: fue el encargado de diseñar el vestuario de Belén Piume y Miguel Canalejo, entre otros, para los Mestre Mateo 2026. Un año antes, en los mismos premios, había vestido a Adrián Ríos, Miguel Canalejo y Andrea Varela, entre otros.

Natural de Moaña, Mario Lorenzo expuso entre el 31 de marzo y el 5 de abril en su concello natal su trabajo. Los vecinos del diseñador tuvieron de esta forma la oportunidad de conocer de primera mano cómo se crea cada una de las piezas, el proceso, la evolución y el lugar en el que nacen las ideas.

Todo un privilegio para acercarse al trabajo de un diseñador gallego que comienza a dar sus primeros pasos con gran éxito, demostrando que tiene una gran proyección.