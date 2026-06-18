De ser "bendecido" por el Papa León XIV a la Sala Pelícano: Padre Guilherme, el sacerdote DJ, llega a A Coruña

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La Sala Pelícano se ha convertido en uno de los espacios de referencia para la celebración de conciertos, eventos y fiestas de música electrónica en Galicia. Sus sesiones techno con los mejores DJs del mundo han situado a A Coruña en el mapa nacional del género, atrayendo a aficionados de toda Galicia y de otros puntos de España gracias a una programación de primer nivel.

El próximo 27 de junio, la emblemática sala acogerá la actuación de Padre Guilherme, el sacerdote DJ que ha alcanzado buena fama a nivel internacional. Su popularidad alcanzó una gran notoriedad con sus presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 y otra con un vídeo del Papa León XIV en 2025, que se hicieron virales en redes sociales.

La cita es uno de los 10 eventos organizados para conmemorar el décimo aniversario de Pelícano.

El sacerdote DJ llega a Pelícano

La Sala Pelícano volverá a situar a A Coruña en el centro de la escena musical con una cita que promete no dejar indiferente a nadie. El próximo 27 de junio, el recinto coruñés recibirá a Padre Guilherme, uno de los nombres más singulares del panorama electrónico actual, en una actuación que forma parte de la programación especial organizada con motivo del décimo aniversario de la sala.

Lejos de ser un DJ convencional, Padre Guilherme ofrece una propuesta única que combina espiritualidad, música y espectáculo. Nacido en Portugal y sacerdote desde muy joven, cuenta con una trayectoria marcada por la religión, pero también por su pasión por la música.

Precisamente, por esa combinación ha conseguido atraer tanto a amantes de la electrónica como a quienes tienen la curiosidad de descubrir una propuesta fuera de lo habitual.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza a nivel internacional tras una actuación que sorprendió a miles de personas durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa en 2023. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer, llegando, incluso, a hacerse viral con otra actuación en Eslovaquia en la que el Papa León XIV bendecía la rave y a los asistentes a través de un vídeo.

Sus sets combinan ritmos melódicos, bailables y un mensaje positivo que ha encontrado una gran acogida entre el público joven. Llegó a formar parte del cartel del Medusa Festival 2025, uno de los festivales más importantes de música electrónica de Europa en el que compartió escenario con Armin van Buuren, Alesso, Hardwell, Klangkuenstler o Timmy Trumpet, entre otros.

La actuación en Pelícano se enmarca dentro de una temporada muy especial para la sala coruñesa, que celebra diez años de actividad como uno de los espacios de referencia para la música en directo y la electrónica en Galicia. A lo largo de este aniversario, Pelícano ha reunido a artistas de primer nivel internacional, como Eric Prydz o Amelie Lens, entre otros.

Todavía quedan entradas disponibles a un precio de 18 euros y puedes hacerte con la tuya a través de este link. Si quieres disfrutar del fiestón que tiene preparado el conocido sacerdote DJ, ya sabes qué hacer, prepara tu outfit más cómodo para disfrutar de una noche para recordar con el Padre Guilherme en la Sala Pelícano.