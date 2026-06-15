El puerto de A Coruña prepara el verano musical en Calvo Sotelo con el inicio del montaje de escenarios

El muelle de Calvo Sotelo en A Coruña durante el Morriña Fest. Autoridad Portuaria de A Coruña

El muelle de Calvo Sotelo ha iniciado este lunes su transformación para acoger una intensa programación musical durante los próximos meses. Las tareas de instalación de infraestructuras ya están en marcha, lo que ha obligado a restringir temporalmente el paso de peatones por razones de seguridad.

El recinto portuario volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad. Por él pasarán artistas como Xoel López, Alejandro Sanz, Romeo Santos y Prince Royce, además de varias propuestas incluidas en el ciclo Noites do Porto. A esta agenda se suman también citas multitudinarias como Morriña Fest y Recorda Fest, que reunirán a miles de asistentes en el espacio situado junto al frente marítimo coruñés.

Los trabajos que se desarrollarán durante las próximas semanas incluyen la colocación de escenarios, equipamientos técnicos, estructuras audiovisuales, zonas de servicios y otros elementos necesarios para la celebración de los espectáculos. La restricción de acceso se mantendrá mientras duren las labores de montaje y la posterior celebración de los eventos programados.

Desde la Autoridad Portuaria señalan que el objetivo es garantizar tanto la seguridad de los operarios como la de las personas que habitualmente utilizan este espacio para pasear. La previsión es que el muelle recupere su uso habitual una vez finalicen los conciertos y se complete el desmontaje de todas las instalaciones.

Calvo Sotelo abrió sus puertas al disfrute ciudadano a finales de 2022 tras dejar atrás su actividad vinculada al tráfico de mercancías. Desde entonces, el recinto combina su función como espacio público con la recepción de cruceros y la celebración de eventos culturales y de ocio de gran formato, consolidándose como uno de los enclaves más destacados del verano coruñés.