El talento emergente gallego se da cita en Santiago en la final del Onda Chicha

La primera edición de Onda Chicha llega a su final. El próximo sábado 13 de junio, el festival Chichafest será el colofón final de la iniciativa con las actuaciones de las bandas Fuego Lolita, WhyNot y Skadelos en una jornada donde también estará presente la gastronomía local y un premio profesional para la banda ganadora.

El festival reunirá sobre el escenario de la Sala Capitol a estas tres bandas finalistas seleccionadas tras varios meses de concurso entre proyectos procedentes de diferentes puntos de Galicia.

A lo largo de este tiempo, Onda Chicha se ha consolidado como una plataforma de apoyo para la creación musical emergente, generando una comunidad alrededor de la cultura, la música y el territorio.

La jornada dará comienzo a las 13:00 horas en formato sesión vermú y convertirá a la Capitol en un punto de encuentro para artistas, público y profesionales del sector musical.

Además de los conciertos, un jurado profesional escogerá durante el evento la banda ganadora de esta primera edición, que recibirá como premio la grabación de un EP en los estudios Garaxeland, una oportunidad destinada a impulsar el desarrollo profesional del proyecto seleccionado.

Más allá de la música, otro de los platos fuertes del Chichafest es la amplia propuesta gastronómica centrada en el producto local y de proximidad. El espacio gastro estará protagonizado por productores participantes en A Paisaxe que Sabe, iniciativa de la Diputación de A Coruña que promueve la excelencia agroalimentaria de la provincia.

Los asistentes podrán degustar diferentes elaboraciones y productos de kilómetro cero en un ambiente pensado para celebrar la cultura gallega en todas sus expresiones.

El festival contará con una barra especial de Chichalovers, entidad impulsora del proyecto Onda Chicha, que presentará una edición exclusiva de su conocida "chicha" creada específicamente para la ocasión, además de otras propuestas gastronómicas y diversas sorpresas para el público asistente. En ese sentido, el Chichafest servirá para celebrar el segundo aniversario de este local en un evento que busca consolidarse como una cita de referencia para la música emergente y la promoción del producto local gallego.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Sala Capitol.