El festival Aquí Tamén se Fala regresa a A Coruña con Carolina Deslandes como gran reclamo

A Coruña volverá a convertirse el próximo 12 de junio en uno de los principales escaparates de la música en gallego y de las culturas atlánticas con la celebración de la tercera edición del festival Aquí Tamén se Fala, una iniciativa nacida en el IES Rafael Dieste y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento.

La presentación del evento tuvo lugar este lunes en el propio centro educativo con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien destacó el crecimiento de un proyecto que nació en las aulas y que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de Galicia.

"Desde el Gobierno de Inés Rey nos sentimos orgullosos de que la iniciativa cultural más innovadora de Galicia naciese en nuestra ciudad y continúe creciendo aquí", señaló.

La gran novedad de esta edición será la presencia de la cantante portuguesa Carolina Deslandes, una de las artistas más populares de la música lusa actual. Su incorporación al cartel supone un nuevo salto para un festival que busca reforzar su dimensión internacional sin perder su vinculación con la promoción de la lengua y la cultura gallegas.

Junto a la artista portuguesa actuarán Apolo 18, Kid Mount y De Ninghures, tres formaciones gallegas que representan distintos estilos y tendencias de la escena musical actual. Los conciertos comenzarán a partir de las 17:00 horas en la Plaza de la Tolerancia.

El festival forma parte del movimiento Aquí Tamén Se Fala, surgido en el IES Rafael Dieste como una campaña impulsada por estudiantes para fomentar la presencia del gallego en la vida cotidiana de la ciudad. Con el paso de los años, la iniciativa ha ampliado su alcance hasta llegar a numerosos centros educativos de toda Galicia y convertirse en un referente de la dinamización lingüística.