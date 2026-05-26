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Black Country, New Road actuará en A Coruña dentro de la programación de SON Estrella Galicia
La banda británica presentará su nuevo disco "Forever Howlong" el próximo 10 de junio en la sala Inn Club
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Black Country, New Road regresará a Galicia el próximo 10 de junio con un concierto en A Coruña incluido dentro de la programación de SON Estrella Galicia.
La actuación tendrá lugar en la sala Inn Club y servirá para presentar en directo Forever Howlong, el último trabajo de estudio del grupo británico. Antes de su parada en A Coruña, la banda actuará también en Santander dentro de esta misma gira.
Black Country, New Road se ha convertido en una de las formaciones más destacadas de la escena alternativa internacional gracias a una propuesta que mezcla estilos como el art rock, el folk, el chamber pop o el jazz contemporáneo.
Tras la salida de su vocalista Isaac Wood en 2022, el grupo reformuló su proyecto artístico y abrió una nueva etapa liderada por Tyler Hyde, Georgia Ellery y May Kershaw, una evolución que culmina ahora con Forever Howlong.
El disco, producido por James Ford -conocido por sus trabajos con Arctic Monkeys, Blur o Depeche Mode-, profundiza en nuevos sonidos sin perder la identidad que ha convertido a la banda en una de las propuestas más reconocidas del panorama independiente actual.
Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma DICE.