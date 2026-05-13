Concierto previo al partido del Dépor: Boyanka Kostova y Lume do Loop actuarán este domingo en los alrededores de Riazor

La música en gallego volverá a sonar este domingo en los alrededores de Riazor coincidiendo con la previa del encuentro entre el Dépor y el Andorra. La plataforma estudiantil "Aquí tamén se fala" organizará un nuevo concierto gratuito dentro de la campaña "O Dépor é da Coruña", una iniciativa que une defensa de la lengua gallega, identidad local y sentimiento deportivista.

La jornada comenzará a las 12:30 horas y contará con las actuaciones de Boyanka Kostova y Lume do Loop, convirtiendo el entorno del estadio en un espacio de encuentro alrededor de la música gallega y del apoyo al Deportivo.

La cita se celebrará además en el marco del Día das Letras Galegas, una fecha que la plataforma aprovechará para volver a reivindicar el cambio de denominación oficial del club a "Real Club Deportivo da Coruña", una demanda que impulsa desde hace meses y que, según sostienen, cuenta ya con un amplio respaldo social.

"Aquí tamén se fala", nacida en el IES Rafael Dieste, ha logrado extenderse a más de 300 centros educativos y sumar el apoyo de entidades como la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, el Concello da Coruña, la Deputación da Coruña o la Xunta de Galicia.

Adhesivos y conciertos junto al estadio

La iniciativa da continuidad a las acciones promovidas por la plataforma en los últimos meses en las inmediaciones de Riazor. Entre ellas destaca el concierto sorpresa de Grande Amore antes del partido frente al Eibar o el reparto de más de 40.000 adhesivos con el lema "O Dépor é da Coruña".

Según avanzan desde la organización, los adhesivos volverán a distribuirse este domingo durante las actuaciones musicales.

Con esta nueva convocatoria, la plataforma estudiantil busca seguir llevando la defensa de la lengua gallega a espacios cotidianos y multitudinarios como el fútbol, apostando por convertir el gallego en una herramienta de encuentro y celebración colectiva.