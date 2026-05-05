Regresa a A Coruña una de las mujeres más influyentes de la música electrónica: Amelie Lens, de vuelta en Pelícano

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La Sala Pelícano se ha convertido en uno de los principales espacios de referencia en A Coruña para todo tipo de eventos, desde conciertos en directo y fiestas temáticas hasta grandes sesiones de música electrónica que han cautivado a los amantes del techno de Galicia y del resto del país.

Las Wake Up! han contribuido a situar a la ciudad como uno de los puntos clave del techno en España, reuniendo a artistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales, pensadas especialmente para los verdaderos amantes y seguidores del género.

El próximo 8 de mayo, A Coruña volverá a vivir una nueva Wake Up! con una invitada de lujo: Amelie Lens, una de las mujeres más reconocidas, influyentes y admiradas del techno mundial. La DJ belga actuará en la Sala Pelícano en el marco de los diez eventos que conmemoran el décimo aniversario del recinto.

Este evento se integra además dentro de los Concertos do Xacobeo, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia que busca acercar grandes propuestas musicales a toda la comunidad gallega.

Amelie Lens se sube a la nave de Pelícano

La Sala Pelícano se prepara para vivir una de esas noches épicas y difíciles de olvidar, al menos para los amantes del techno. El próximo viernes 8 de mayo, A Coruña será testigo de una nueva edición de Wake Up!, una cita muy esperada que forma parte de la celebración del décimo aniversario de la icónica discoteca coruñesa.

La gran protagonista de la velada será Amelie Lens, una de las artistas más influyentes, respetadas y admiradas del techno mundial. Después de su paso por Pelícano en 2019 y en la Wake Up & Dream Festival del parque de Bens en 2023, regresa este viernes para ponerlo todo patas arriba.

Su nombre no solo es sinónimo de calidad musical y de mezclas que son una auténtica locura, sino también de una forma de entender la electrónica que ha marcado a toda una generación.

Su estilo se caracteriza por un sonido potente, hipnótico y de alto voltaje, que ha ayudado a definir la estética del techno contemporáneo a nivel mundial con esa combinación perfecta de energía rave y contundencia.

A lo largo de su carrera, Amelie Lens ha conquistado algunos de los escenarios más importantes del mundo. Su presencia en algunos de los festivales de referencia de la escena electrónica, como Tomorrowland, Sónar, Awakenings o Time Warp, la ha consolidado como una figura imprescindible dentro de la escena electrónica internacional.

Sin embargo, más allá de los grandes escenarios, lo que realmente la distingue es su conexión con el público gracias a su energía magnética detrás de la cabina con la que transforma cada sesión en una experiencia única.

Además de su faceta como DJ, es productora y fundadora de los sellos EXHALE Record y Lenske, desde donde impulsa tanto su propia música como la de nuevos artistas, contribuyendo al desarrollo de la escena techno global.

Su trabajo destaca también por combinar la intensidad del techno más contundente con momentos de mayor carga emocional, creando sets completamente inmersivos. Temas como Feel It, In My Mind, You and Me o Breathe se han convertido en auténticos himnos.

Ahora, toda esa energía la trae a A Coruña en una noche que promete ser histórica, convirtiendo a la Sala Pelícano en el epicentro de la música electrónica.

Las entradas ya están disponibles a un precio desde 20 euros y puedes hacerte con la tuya en este link. Si eres un verdadero amante de la música electrónica, no puedes perderte esta noche que promete ser histórica, así que vete preparándote para lo que se viene en Pelícano de la mano de Amelie Lens.