Ivan Ferreiro, con ganas de pisar A Coruña: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

El cantante Iván Ferreiro vuelve a A Coruña con una de las citas más señaladas de su nueva gira, un tour muy especial con el que celebra sus 35 años de trayectoria sobre los escenarios. El concierto, que tendrá lugar en el Coliseum, llega además en un momento especialmente dulce para el artista, que no duda en afirmarlo con rotundidad: "Estoy en el mejor momento de mi carrera".

Ferreiro afronta este regreso a casa con una mezcla de ilusión y responsabilidad. "Me apetece mucho, la verdad. El concierto de Coruña va a ser un concierto confiable y tengo muchísimas, muchísimas ganas", asegura.

Sin embargo, reconoce que jugar "en casa" siempre añade un punto extra de exigencia: "Siempre hay responsabilidad. Hay un montón de gente que paga una entrada para verte y eso es algo que no puedes evadir en ningún momento".

"Tengo nervios, lógicamente, porque me hace mucha ilusión y porque creo que hay gente que viene también con mucha ilusión a verme" Iván Ferreiro, cantante

Además, el concierto coruñés será clave dentro del desarrollo de la gira. "El de Coruña es el segundo bolo. El día 8 en Bilbao será un poco el día de prueba y el día 9 en Coruña será la confirmación de lo que estamos haciendo", explica.

Un contexto que incrementa los nervios, aunque también la motivación: "Tengo nervios, lógicamente, porque me hace mucha ilusión y porque creo que hay gente que viene también con mucha ilusión a verme. Eso siempre crea una ligera presión, pero creo que esa presión es buena para después disfrutar de las canciones y que haya emoción".

En cuanto al espectáculo, el exlíder de Los Piratas apuesta por la esencia. "No quiero revelar muchas cosas. Tampoco hay grandes sorpresas en ese sentido. No llevo fuegos artificiales ni bailarinas ni cosas de ese tipo", apunta.

"Siempre hay responsabilidad. Hay un montón de gente que paga una entrada para verte" Iván Ferreiro, cantante

La propuesta, insiste, gira en torno a lo más importante: "Llevamos canciones, canciones y ganas de disfrutar de la emoción". Aun así, adelanta algún detalle visual: "Llevamos una pantalla que ya veréis lo que sale por ahí", deja caer.

El repertorio será uno de los grandes atractivos de la noche, con un recorrido por toda su carrera. "Estamos en una gira de celebración de 35 años y he hecho un repertorio que engloba esos 35 años", explica.

Una selección compleja por la amplitud de su discografía: "Siempre hay canciones que el público no perdona y eso condiciona. Al final, mientras hacía el repertorio, me quedaba la sensación de que no me da para meterlas todas porque el tiempo es limitado".

"El público gallego es mi público, es con el que he crecido y el que me ha levantado" Iván Ferreiro, cantante

A pesar de ello, se muestra satisfecho: "Creo que la selección que he hecho es bastante buena y que la gente va a estar contenta".

En el plano creativo, Ferreiro atraviesa un momento más reflexivo que productivo. "Ahora mismo no estoy muy creativo, la verdad. Estoy centrado en esta gira", reconoce. Aunque no descarta que pronto lleguen nuevas composiciones: "Estoy empezando a tener alguna idea, tengo alguna canción escrita por ahí, pero todavía no estoy en un camino claro. Estoy más planteando que encontrando".

El reencuentro con Galicia

Uno de los aspectos más especiales del concierto será, sin duda, el reencuentro con el público gallego. "El público gallego es mi público, es con el que he crecido y el que me ha levantado", afirma. Para el artista, tocar en Galicia tiene un significado distinto: "Galicia es mi casa, mi hogar, es donde vivo. Hay una conexión especial por nuestro carácter". Y en el caso concreto de la ciudad herculina, el vínculo es aún más estrecho: "A Coruña es un sitio que me ha tratado siempre muy bien, una ciudad que me ha adoptado desde el principio y donde siempre me he sentido muy a gusto".

"Ahora mismo no estoy muy creativo, la verdad. Estoy centrado en esta gira" Iván Ferreiro, cantante

Echando la vista atrás, el músico reflexiona sobre su evolución personal y artística. "No sabría decir exactamente qué ha cambiado. Supongo que soy la misma persona, pero más madura, con más aprendizaje encima", comenta. Una evolución natural que, en su opinión, ha sido clave para llegar a este punto: "Crecer hace que uno entienda el mundo de una forma más pausada".

Ese crecimiento también se refleja en su relación con el escenario. "Trabajar es importante, te sitúa y te coloca", señala. Sobre la ilusión de seguir subiendo a cantar después de tantos años, añade: "Va variando. Hay cosas que me hacen menos ilusión y otras que me hacen más. No tengo la energía de los 20 años, pero tengo una energía de señor mayor que me lleva también a otros lugares".

Lejos de supersticiones o rituales previos, Ferreiro se define como alguien sencillo en ese aspecto: "Soy poco maniático y poco supersticioso", afirma. Y con esa naturalidad encara un concierto que define de manera clara y directa: "Me gustaría describirlo como un concierto emocionante".