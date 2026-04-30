León Benavente lidera el Rockin’ Carballo 2026 con acento local

Carballo, en A Coruña, ya calienta motores para una nueva edición del Rockin’ Carballo, que se celebrará el próximo 27 de junio, coincidiendo con la víspera de la Festa do Bosque. El festival volverá a llenar de música las calles de la villa con una propuesta que crece en ambición sin renunciar a su esencia, consolidándose como una de las citas destacadas del verano gallego.

Encabezando el cartel estará León Benavente, referente del rock alternativo estatal, que llevará a Carballo su característico directo cargado de intensidad y crítica social. Junto a ellos, el festival contará con una programación que combina nombres consolidados con propuestas emergentes, manteniendo su identidad como altavoz de la escena independiente.

Uno de los focos principales estará en el talento local, con la presencia de la banda carballesa Charlie, en la que destaca la voz de Carla Queijo. Su participación será uno de los momentos más esperados por el público, al compartir escenario con artistas de ámbito estatal.

El cartel se completa con propuestas como Tiburona, un potente trío que refuerza la presencia femenina en el festival, y Mentah, formación procedente de Ferrol que aportará su sonido intenso y emocional. Desde la organización subrayan que la igualdad y el impulso a nuevas voces forman parte del ADN del evento, junto con el compromiso con la cultura de proximidad.

Un cartel que mantiene la estructura de años anteriores

El Rockin’ Carballo mantendrá la estructura que tan buena acogida tuvo en ediciones anteriores. La jornada arrancará con la tradicional sesión vermú en el Parque do Anllóns, donde actuarán bandas como Stompin' Riffraffs y The Mean Devils, en un ambiente pensado para todos los públicos.

Ya por la tarde y la noche, la Praza do Concello se convertirá en el epicentro del festival, acogiendo los conciertos principales en un formato abierto y gratuito que busca acercar la música en directo a toda la ciudadanía.