Patti Smith en A Coruña: apoteosis en la playa de Riazor, intimismo con Zara

Al coruñés le gusta por lo general encontrar vínculos de su ciudad con los grandes acontecimientos nacionales o internacionales, con nombramientos relevantes o prestigiosos reconocimientos; incluso buscar las relaciones de una celebridad fallecida con A Coruña en algún momento de su vida por anecdóticas que fuesen. La cantante y poeta Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, también pasó más de un día en nuestra ciudad.

Como también el cantante y compositor Joan Manuel Serrat, galardonado con la misma distinción en 2024, o la actriz Nuria Espert en 2016 o el cineasta Woody Allen en 2002, quienes ofrecieron conciertos y representaciones teatrales en recintos coruñeses.

Patti Smith, un mito del rock, musa del punk, escritora polifacética e icono cultural, fue la estrella y una de las cabezas de cartel del festival Noroeste de A Coruña en el verano de 2019.

Delante de unas 60.000 personas en la playa de Riazor, ofreció un memorable concierto de dos horas con repaso a los temas y álbumes inmortales de su repertorio, especialmente el celebrado Horses grabado hace más de medio siglo y canciones como Because the night y People have the power.

Al día siguiente, sin quererlo, la autora fue la protagonista ausente de una jornada de expectación en la librería Berbiriana de la Ciudad Vieja, a la que había acudido temprano uno de sus asistentes, quien le dijo a una de las propietarias del negocio que avisaría a Patti Smith para que se acercase al negocio desde el hotel Finisterre, donde estaba alojada.

En unas horas el supuesto interés de la cantante por acudir a una librería coruñesa se difundió por redes y varias personas se acercaron al establecimiento durante todo el día para coincidir con ella, aunque finalmente no apareció.

Un mito para un 50 aniversario

Seis años después, Patti Smith regresó a A Coruña para ofrecer un concierto muy especial en la Cúpula del Monte de San Pedro. La iniciativa la promovió Zara con parte de los actos de celebración del 50 aniversario de su primera tienda en la ciudad, y la artista, de 79 años, apostó esta vez por una actuación más íntima en compañía de su hijo Jackson y de uno de sus músicos más veteranos.

No faltaron sus temas clásicos interpretados de forma más relajada pero con el mismo mensaje. "No os olvidéis de usar vuestra voz", pidió Smith a su audiencia de 200 personas. La voz, a través de sus textos y sus canciones, que ahora la han hecho merecedora del premio Princesa Asturias de las Artes.